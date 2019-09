Sardegna: aggressione per mancata precedenza, ragazzo finisce in ospedale

Cagliari, 19 settembre 2019- Una piccolo tamponamento a seguito di mancata precedenza si è trasformato in pestaggio.

È successo questa mattina intorno alle 8.30 davanti al Tribunale di Cagliari. A segnalare il violento litigio davanti al tribunale diverse telefonate.

Giunta sul posto una macchina della polizia l’aggredito, un giovane di 19 anni, è stato ritrovato riverso a terra.

Per lui è stato chiamato il 118 ed è finito all’ospedale Brotzu con prognosi riservata, mentre l’altro giovane, suo coetaneo, Michele Angius è stato arrestato dalla Polizia per lesioni gravi.

Come riporta Ansa Sardegna, secondo le prime indagini il pestaggio sarebbe stato generato da un diverbio per una mancata precedenza con conseguente piccolo tamponamento avvenuto in viale Cimitero.

I due in un primo momento avevano continuato il loro tragitto quando l’Angius ha deciso di seguire l’altra auto bloccandola.

Una volta scesi dalle rispettive macchine – secondo quanto riferiscono i testimoni – Angius avrebbe aggedito e colpito il giovane 19 enne più volte con pugni e schiaffi facendogli perdere l’equilibrio. Il ragazzo finendo a terra avrebbe battuto la testa su uno spigolo del marciapiede procurandosi un trauma cranico e una frattura occipitale con la prognosi è riservata. L’aggressore è ora agli arresti domiciliari.