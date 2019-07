Santa Teresa,”Silent Sardinia Festival”: l’evento che si vive in cuffia

Santa Teresa Gallura, 12 luglio 2019 – Già si fa un gran parlare a Santa Teresa Gallura, di questo festival che dal prossimo 7 agosto si impadronirà della città per 4 giorni.

Il “Silent Sardinia Festival” rappresenta una grande è una novità molto attesa sia sul territorio sardo che a livello nazionale. Saranno 4 giorni con tutto un susseguirsi di eventi ad ingresso gratuito: concerti, eventi per bambini, yoga,meditazione e gli immancabili balli targati Silent Disco che abbracceranno i generi musicali più disparati: dai ritmi “canonici” della musica ascoltata in radio a vere lezioni-spettacolo di swing, dj set rock’n

roll, musica elettronica e le danze yoga dell’ecstatic silent dance (quest’ultimo per la prima volta in Sardegna).

L’unicità dell’evento in programma, è nella modalità di trasmissione dei contenuti sonori, che saranno fruibili esclusivamente tramite WiFi Headphones a 3 canali. Sarà quindi lo spettatore il vero protagonista di questa manifestazione che, si vedrà libero di muoversi nello spazio, scegliendo direttamente dalla sua cuffia cosa ascoltare e dove.

Potrà andare così alla scoperta dei diversi luoghi di Santa Teresa Gallura, delle sue spiagge, i suoi belvedere e i suoi monumenti.

Silent Sardinia Festival 2019 è finanziato dall’amministrazione comunale di Santa Teresa Gallura e è stato ideato dall’Associazione Culturale Roerso Mondo che ne cura anche la direzione artistica.

Michele Moi, musicista ed autore che nutre un fortissimo legame con la Gallura, ne è il direttore artistico.

Non mancheranno gli spettacoli per bambini e famiglie, con le letture a cura dell’attrice Ania Rizzi Bogdan, mentre i salutisti e gli spirituali, troveranno oasi Yoga con la maestra yoga LauraBasile. Al Faro di Capo Testa (Giovedì 8 Agosto), la fondatrice di Setuhara Yoga, condurrà la pratica

“Silent Sound Yoga”, pratica yoga e musica live, rigorosamente silent.

Ci sarà anche la presenza di Matteo Giorgioni, compositore e pianista adottivo sardo, che suonerà i brani suoi appositamente composti a 432 Hz, e le note intense e poetiche di Nam – Note a Margine, trio jazz d’eccellenza che vede Nicola Bucci al flicorno, Massimo Bognetti alla chitarra e Fabio

Fochesato al contrabbasso.

Troveremo le aree live nell’area sita attorno alla Torre di Longonsardo (Venerdì 9 Agosto) e nella cornice dello spettacolo delle stelle cadenti a Rena Bianca (Sabato 10 Agosto).

Per i più scatenati, invece, gli immancabili appuntamenti di Silent Disco si terranno il 7 Agosto prossimoa Spiaggia Rena Bianca (Santa Teresa Gallura) con oltre 800 cuffie disponibili. Si ballerà sino a notte inoltrata trascinati dal sound di 6 Djs galluresi. Il 10 Agosto, per la serata di chiusura del Festival, la

Silent Disco torna in “formato diffuso”. Mappa alla mano, realizzata dall’Artista Medile Siaulityte, e cuffie al capo, lo spettatore sarà guidato alla scoperta della città di Santa Teresa per l’occasione “mappata” secondo i generi musicali OnAir.

Diverse aree della città (Piazza Vittorio Emanuele I, i vicoli del centro e Rena Bianca) ospiteranno un genere musicale diverso dove il pubblico potrà scatenarsi a ritmi swing, con una lezione spettacolo a cura di Silvia Pinna, rock ‘n roll, musica elettronica, hip-hop, house music.

Da mettere tra le tappe della nostra estate un Festival così tecnologico e silenzioso!