Sanità, impossibile prenotare visite: in più nuovo problema a Olbia

Olbia, 10 luglio 2020 – L’emergenza Covid ha causato gravi rallentamenti alla sanità regionale. Dopo innumerevoli lamentele da parte di chi avrebbe delle visite importanti da fare, arriva la denuncia per la situazione da parte del Pd Sardegna: “La Sanità territoriale della Sardegna rischia il collasso: a oggi non è possibile prenotare visite specialistiche o esami tramite il Cup. O meglio, è possibile prenotare soltanto presso le strutture private accreditate”.

Ieri in piazza a Cagliari hanno protestato i sindacati di categoria per sollecitare le riaperture in sicurezza e effettuare nuove assunzioni e puntato i riflettori contro l’assessorato regionale alla sanità e l’Ats.

“Durante i mesi delle restrizioni per il Covid, sono state eseguite solo le visite urgenti (5 per cento del totale) e dal mese di maggio anche le visite brevi (altro 5 per cento del totale), mentre le visite differite e le visite programmate che sono al 45 per cento del totale, sono state rinviate a data da destinarsi e a tutt’oggi non si sa quando verranno eseguite – attaccano i Dem -. Un problema che si unisce alle già interminabili liste di attesa, che sconfortano chi ha bisogno di effettuare visite o esami in tempi utili e tempestivi a garantirne l’efficienza . Il Covid ha evidenziato le carenze di un sistema sanitario già claudicante, ora, nella fase della lenta ripresa, il diritto alla salute dovrebbe essere già tornato al centro dell’agenda quotidiana, ma così non è”.

Denuncia il Pd Sardegna: “Queste carenze compromettono ancora di più il sistema sanitario, negano il diritto alla salute, creano un aggravio di spesa alle casse della sanità pubblica”. È urgente riaprire le prenotazioni e tornare a prendersi cura delle persone: se non individuate per tempo, alcune patologie possono diventare incurabili”.

Intanto, ci sarebbe un nuovo problema a Olbia sempre in campo sanitario. Secondo quanto appreso da Olbia.it, anche grazie a segnalazioni di cittadini, vi sarebbero delle difficoltà per chi ha bisogno di seguire dei cicli di fisioterapia (con impegnativa breve) per dei recuperi in vista delle visite mediche programmate per il lavoro. A quanto pare, questi disagi sarebbero causati anche dalla mancanza di protezioni (camici e mascherine).