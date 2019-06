Ruota panoramica: a Olbia tutto tace, a Cagliari pubblicata la gara

Olbia, 11 giugno 2019 – Avrebbe dovuto essere pronta per gli inizi di giugno, ma per ora nulla si è mosso: stiamo parlando della ruota panoramica, l’attrazione dell’estate patrocinata dal Comune di Olbia.

L’ente competente per l’area che in teoria dovrebbe ospitarla (ovvero lo spazio antistante il Museo Archeologico di Olbia) è l’Autorità di Sistema Portuale Mare di Sardegna, la quale ha da esaminare ben due istanze: una è per la ruota panoramica denominata “La Maestosa” ed è patrocinata dal Comune di Olbia, l’altra è “La Smeralda” portata avanti dalla storica famiglia di giostrai olbiesi Moino.

Al momento tutta la Città, e in particolare il Comune, è in attesa della decisione dell’Autorità portuale guidata dal presidente Massimo Deiana.

Mentre a Olbia si attende un segno, a Cagliari – invece – si scaldano i motori: sull’Albo pretorio della Port Authority è comparso lo scorso 7 giugno (Decreto Presidenziale n. 225 del 07.06.2019) un avviso pubblico per una ruota panoramica da posizionarsi tra il Molo Sanità e la Calata Via Roma del Porto di Cagliari.

“L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (d’ora in poi Autorità), a seguito del ricevimento di diverse istanze per l’installazione temporanea di una Ruota Panoramica nel Porto di Cagliari, intende procedere all’assentimento della concessione demaniale marittima degli spazi a tal fine individuati mediante procedura ad evidenza pubblica“, si legge nell’avviso.

Queste le caratteristiche che dovrà avere la ruota panoramica cagliaritana:

non avere più di 20 anni;

essere alta tra i 35 e i 50 metri dal piano stradale;

avere almeno 20 cabine;

non avere fondazioni;

essere in possesso del Codice Identificativo ai sensi del D.M. 18.05.2007.

La concessione al Porto di Cagliari durerà sei mesi nei quali sono compresi i periodi necessari al montaggio e allo smontaggio della struttura; tale concessione non potrà essere prorogata.

Il canone annuo è pari a circa 9.200 euro.

Le offerte all’Autorità portuale dovranno pervenire entro le ore 12 del 28 giugno 2019.