Ricette di Gallura: ecco l’insalata di polpi all’olbiese

Olbia, 11 luglio 2020 – Con il caldo estivo si ha meno appetito del solito, così torniamo con la nostra rubrica dedicata alle ricette di Gallura e di Sardegna. In questi casi bisogna quindi rendere lo stare in tavola, ancora più piacevole e accattivante. La pietanza di cui presentiamo la ricetta oggi, è stata reinterpretata dalla blogger gastronomica olbiese Anna Pedroni: l’insalata di polpi all’olbiese.

Una ricetta gustosa, estiva, che affonda le sue radici nella tradizione e negli antichi gesti di un popolo fiero, abituato a lavorare duramente. Sapori antichi che tornano con gioia sulle nostre tavole, regalandoci il caldo abbraccio della memoria.

Ingredienti:

2 kg di polpo fresco

Aglio

Prezzemolo

Olio evo

Aceto

Sale

Limone

Peperoncino

Alloro

Preparazione: Adagiare il polpo in una pentola con pochissima acqua, una foglia di alloro e una tazzina da caffe di aceto e fatelo cuocere per circa 20 minuti( la cottura varia a seconda delle dimensioni del polpo) e fatelo raffreddare nell’acqua di cottura.

Togliete il polpo dall’acqua, eliminate le parti limacciose e tagliatelo a pezzi.

Versate in un pentolino abbondante olio di oliva e fatevi rosolare aglio e prezzemolo e peperoncino tritati finemente, versatevi alla fine una tazzina di aceto, togliete dalla fiamma e versate tutto sul polpo, aggiungendo del succo di limone, mescolate bene, aggiustate di sale e fate insaporire per qualche ora in frigo, servite in un’insalatiera o farcite dei panini