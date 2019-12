Ricci in estinzione: 7000 sardi chiedono moratoria

Olbia, 2 dicembre 2019 -Il riccio di mare (paracentrotus lividus) è in via di rapida rarefazione, soprattutto nei mari sardi, a causa del forte prelievo abusivo e per fini gastronomici.

A questo proposito più di settemila cittadini hanno chiesto ai Ministri delle risorse agricole e dell’ambiente e all’Assessore regionale dell’agricoltura, una moratoria di tre anni della pesca dei ricci di mare, monitoraggi marini e provvedimenti di sostegno ai pescatori temporaneamente impossibilitati alla pesca.

La petizione promossa dal Gruppo di intervento giuridico (Grig) ha l’obiettivo di scongiurare la scomparsa dei ricci dai mari sardi e avviare un piano di salvaguardia di medio-lungo periodo.

Sostiene il Grig: “La situazione è davvero grave e necessita forti misure di salvaguardia, perlomeno la sospensione della raccolta dei ricci per almeno tre anni.”

Con il degreto del 24 ottobre 2019, n.2358/DecA/47 del 24 ottobre 2019, l’Assessore regionale dell’agricoltura Gabriella Murgia, ha autorizzato la raccolta di 2 mila ricci al giorno per ogni pescatore professionista fino al 15 aprile 2020, incurante delle richieste di moratoria provenienti da più parti, fra cui le amministrazioni comunali di S.Antioco, Calasetta e Porto Scuso.

“A 182 pescatori subacquei sarebbe consentito raccogliere 364.000 ricci al giorno, cioè 2.184.000 ricci a settimana, più di 8.730.000 al mese, quasi 50 milioni nell’intera stagione di pesca. A questi numeri va poi aggiunta la pesca sportiva e la pesca abusiva.”

In seguito alle critiche l’Assessore regionale Gabriella Murgia ha emanato un provvedimento correttivo del calendario 2019-2020 della pesca del riccio nei mari della Sardegna, vietando la pesca a chi non è pescatore professionista.