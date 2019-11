Ricci di mare a rischio estinzione, decisione Regione non soddisfa: raccolta firme continua

Olbia, 09 novembre 2019 – La decisione della Regione Sardegna sulla pesca dei ricci di mare, ora consentita solo ai professionisti, non soddisfa gli ambientalisti che rilanciano la raccolta firme per la moratoria che ha già collezionato ben 4000 firme.

“In pochi giorni siamo più di quattromila ad aver sottoscritto la petizione popolare per una moratoria della pesca dei Ricci di mare – scrive il Grig, Gruppo di intervento giuridico, in una nota stampa -. E non ci facciamo certo ingannare dall’Assessore regionale dell’agricoltura Gabriella Murgia che ha emanato un provvedimento correttivo del calendario 2019-2020 della pesca del Riccio nei mari della Sardegna, con cui è stata vietata la pesca a chi non è pescatore professionista”.

“Infatti, il decreto assessoriale n.2358/DecA/47 del 24 ottobre 2019, ha autorizzato la raccolta di 2 mila ricci al giorno per ogni pescatore professionista fino al 15 aprile 2020”, specificano gli ambientalisti.

Questi i calcoli dell’associazione: “Ai soli 182 pescatori professionali subacquei (dati 2018) sarebbe, quindi, consentito raccogliere ben 364.000 Ricci al giorno, cioè 2.184.000 Ricci alla settimana, più di 8.730.000 al mese, quasi 50 milioni nell’intera stagione di pesca. A questi numeri già fuori da ogni logica di buon senso sarebbe necessario sommare quelli, completamente incontrollabili, derivanti dalla pesca abusiva”.

Secondo l’associazione, “La pessima politica ambientale regionale in materia rischia molto seriamente di far sparire dai nostri mari i Ricci”.

“Chiediamo a gran voce ai Ministri delle risorse agricole e dell’ambiente e all’Assessore regionale dell’agricoltura una moratoria di tre anni della pesca dei Ricci di mare, monitoraggi marini e provvedimenti di sostegno ai pescatori temporaneamente impossibilitati alla pesca”, conclude l’associazione.

Qui il link della petizione.