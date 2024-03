Regionali, Ivana Russu non entra in consiglio: "questo non inficia la felicità per il risultato"

Olbia. La tornata elettorale regionale del 25 febbraio ha portato con sé importanti novità e risultati, ma anche qualche delusione per alcuni candidati. Tra questi, Ivana Russu del Partito Democratico, che ha oggi annunciato ufficialmente di non essere rientrata nella rosa dei consiglieri regionali della Sardegna, sulla base dei conteggi finali delle elezioni.

Con più di tremila preferenze, Ivana Russu ha ottenuto un risultato personale di rilievo, tra i migliori sia a livello regionale che nella sua Gallura. Tuttavia, nonostante questo supporto significativo da parte degli elettori, non è stato sufficiente per garantire alla Gallura una sesta rappresentanza nel consiglio regionale.

Le parole di Ivana Russu, pronunciate in seguito alla conferma dei risultati, riflettono la sua determinazione nel continuare a lavorare per il bene della comunità. "È ufficiale: non diventerò consigliera regionale della Sardegna. Oltre tremila preferenze non sono bastate affinché la Gallura venisse rappresentata da un sesto consigliere", ha dichiarato Russu.

Tuttavia, nonostante la mancata elezione, Russu ha espresso gratitudine e felicità per il proprio risultato personale e per la vittoria di Alessandra Todde. "Questo non inficia la grande felicità per il mio risultato personale (uno tra i migliori in Regione e in Gallura) e per la vittoria di Alessandra Todde. Subito a lavoro! Grazie a tutte e a tutti", ha concluso.