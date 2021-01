Questa è la mia Sardegna – di Manuel Braccu

Olbia, 1 gennaio 2020 – Un nuovo anno ricco di attese e speranze è appena cominciato, e per festeggiare questo nuovo inizio l’olbiese Manuel Braccu recentemente ha realizzato un altro video in omaggio alle bellezze della nostra Sardegna. Il battito di ali del suo drone in questo suo video che vi proponiamo racconta un’Isola che non smette di incantarci e di farci sognare, ma lasciamo che sia proprio Manuel a raccontarci la sua Sardegna:

“La Sardegna è una terra che esercita su chiunque la visiti un grande fascino, si può quasi considerare fuori dal tempo e dalla storia. Il suo mare cristallino, le scogliere, le spiagge bianche, sono da sempre la meta prediletta di vacanzieri da tutto il mondo. Pensateci bene, una forma particolare posizionata proprio lì al centro del Mediterraneo, un po’ come “L’isola che non c’è” di Edoardo Bennato. Beh, io penso che sia proprio lei quell’isola. La sua bellezza si misura nei suoi paesaggi sconfinati e in una natura ancora miracolosamente incontaminata dove poter respirare un profumo diverso, fatto di libertà e brezza, la stessa brezza che accompagna il profumo della macchia mediterranea al profumo della salsedine marina. Ovunque si posi lo sguardo non si può fare a meno di restare incantati dai suoi colori così variopinti, che vanno dal selvaggio blu al verde delle foreste, ,dal giallo delle dune al bianco della sabbia aggrappando a se le sue tradizioni di una terra cosi antica. Questa è la mia Sardegna, questa è Vita!

©Sardegna oltre la cima di Manuel Braccu