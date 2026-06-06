Presentata l’Associazione “Stigma”

Sassari. A Sassari presso il locale QB (Quanto Basta), è stata presentata pubblicamente l’Associazione Culturale “STIGMA”



L’Associazione Stigma nasce dal lavoro simbiotico di numerosi esponenti della società civile e imprenditoriale della Provincia di Sassari, in stretto raccordo con altri gruppi di lavoro presenti in Gallura e nella Provincia di Nuoro.



Stigma si propone quale nuovo soggetto associativo che ambisce a disegnare uno spazio di dialogo tra le persone che abbiano desiderio e volontà di voler affrontare problematiche di ordine sociale e politico, rinunciando a schemi precostituiti basati su partiti di appartenenza o su ideologie contrapposte.



L’elemento fondante e al contempo il comune denominatore di tale attività sarà la libertà di potersi confrontare tra anime libere e menti pensanti, con l’unico fine di ragionare sulle tematiche di attualità tentando di proporre soluzioni ai problemi che lapolitica, talvolta, sembra non essere in grado di risolvere.



Un progetto ambizioso, ma che è frutto del lavoro di un anno di condivisione e di convinta partecipazione per la costruzione dello stesso, al quale hanno preso parte persone di primo rilievo impegnate in variegati ambiti sociali.



Durante la serata, i lavori sono stati coordinati da Emanuele Beccu. In prima battuta è intervenuto Pietrino Fois esponendo il proprio punto di vista relativamente alla tematica dei rapporti tra Stato ed Enti Locali; in seguito si sono avvicendati gli interventi di Bastianino Spanu (Consigliere Comunale di Porto Torres)

relativamente all’ambito dell’Energia e di Tony Stangoni (Presidente del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna) per ciò che concerne le problematiche legate alla risorsa acqua e all’agricoltura. Inoltre, sono intervenuti per un gradito saluto Michele Solinas e Pierluigi Saiu.



Al termine della serata ha chiuso i lavori Emanuele Beccu con un breve ma circostanziato passaggio sulle situazione attuale del comparto sanità in Sardegna. La presentazione di STIGMA rappresenta il primo di numerosi incontri in programma che si terranno nei mesi successivi e durante i quali si affronteranno più nello specifico ulteriori tematiche di attualità politica e

sociale.