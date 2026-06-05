Olbia, incendio tra le sterpaglie in via Vulcano

Olbia. Incendio tra le sterpaglie nel pomeriggio di oggi dietro via Vittorio Veneto, nella via Vulcano intorno alle 16.

Questa la testimonianza di una residente: "questo pomeriggio in via Vulcano in fondo, c'è stato un bell' incendio perché non puliscono nulla". L'erba alta e la mancata pulizia nelle strade hanno creato momenti di panico con la paura che la situazione degenerasse.

"Col vento si faceva pure fatica a spegnere le fiamme che si sono avvicinate ad una casa in quel momento con una signora dentro".

I Vigili del fuoco una volta sul posto sono intervenuti con due mezzi per spegnere le fiamme e bonificare l'area evitando che l'incendio si allargasse e colpisse le case vicine. Mai come oggi torna attuale il tema della pulizia di strade e terreni per evitare situazioni di pericolo.