Olbia, incendio tra le sterpaglie in via Vulcano

Friday, 05 June 2026
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Olbia. Incendio tra le sterpaglie nel pomeriggio di oggi dietro via Vittorio Veneto, nella via Vulcano intorno alle 16.
Questa la testimonianza di una residente: "questo pomeriggio in via Vulcano in fondo, c'è stato un bell' incendio perché non puliscono nulla". L'erba alta e la mancata pulizia nelle strade hanno creato momenti di panico con la paura che la situazione degenerasse.
"Col vento si faceva pure fatica a spegnere le fiamme che si sono avvicinate ad una casa in quel momento con una signora dentro".
I Vigili del fuoco una volta sul posto sono intervenuti con due mezzi per spegnere le fiamme e bonificare l'area evitando che l'incendio si allargasse e colpisse le case vicine. Mai come oggi torna attuale il tema della pulizia di strade e terreni per evitare situazioni di pericolo.
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