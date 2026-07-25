Luras. Lo scrittore sardo Silverio Forteleoni trionfa al “Premio Internazionale LE ALI” di Massa in Toscana. A raccontare la straordinaria avventura la pagina Fb Luras informa.

Lo scrittore lurese, Silverio Forteleoni, ha conquistato il gradino più alto del podio al prestigioso “Premio Internazionale LE ALI” di Massa, in Toscana. L’importante manifestazione letteraria ha assegnato all’autore il primo premio nella sezione "Narrativa Edita" per il suo romanzo “L’ultima sigaretta”, pubblicato da “Ali&no Editrice” di Perugia. Il libro è il secondo della trilogia di successo di Forteleoni.

La giuria del premio ha individuato nel romanzo dello scrittore sardo un eccezionale livello qualitativo, sia per la cura della scrittura sia per l’alto spessore della tematica affrontata: "Un’opera di altissimo valore civile e letterario che affronta la piaga dei sequestri di persona in Sardegna senza spettacolarizzazioni. Se ne apprezza immensamente la cruda “verità della strada”, la tesa precisione psicologica del trauma e lo straordinario rigore documentale dell’appendice storica, che trasforma il romanzo in un presidio di memoria contro l’oblio. Pagine ben scritte ma soprattutto uno spaccato significativo ed efficace di un fenomeno, quello dei sequestri di persona, che a lungo ha rappresentato una piaga per la Sardegna. Ma l’autore lo inquadra lucidamente in una società inquieta, insoddisfatta e trascurata".

La cura nella descrizione degli aspetti psicologici ed emozionali con cui sono delineati i traumi dei protagonisti e la fedele realtà della documentazione storica posta in appendice conferiscono al testo la solidità del saggio e l’intensità della grande letteratura. Questo alloro internazionale ribadisce la vitalità della narrativa sarda, confermando come le storie radicate nel territorio possiedano una forza universale, in grado di parlare al cuore e alla coscienza dei lettori di ogni provenienza. A breve, lo scrittore sarà protagonista di un incontro letterario in paese.