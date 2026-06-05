Elezioni Buddusò, in campo la lista Bene Comune: lo sfidante è Giovanni Antonio Satta

Buddusò. Tra i comuni del nord est Sardegna che devono rinnovare il consiglio comunale c'è anche Buddusò. La sfida è tra il sindaco uscente Massimo Satta e l'ex sindaco Giovanni Antonio Satta che guida la lista civica “Bene Comune – Buddusò”.

La lista nasce con l’obiettivo dichiarato di aprire una nuova fase per Buddusò, attraverso un programma che mette al centro sviluppo, servizi, attenzione alle persone e valorizzazione delle risorse locali. Nel documento di presentazione, il gruppo parla della necessità di costruire una nuova stagione di crescita, fiducia e opportunità per il paese, individuando nelle sfide demografiche ed economiche uno dei principali temi da affrontare.

Accanto a Giovanni Antonio Satta è stata costruita una squadra composta da dodici candidati, equamente distribuiti tra uomini e donne. La lista comprende Giovanni Bacciu, Lorena Bacciu, Samanta Biancu, Gianpaolo Cossu, Sabina Farris, Antonio Ferreri, Francesco Fumu, Salvatore Marrone, Pierpaolo Sanciu, Luisa Sanna, Loredana Satta e Stefania Satta.

Il gruppo sottolinea la presenza di persone provenienti da ambiti professionali differenti, dal mondo del lavoro all’associazionismo fino all’impresa privata. L’idea è quella di mettere insieme esperienze diverse e sensibilità complementari, con l’obiettivo di affrontare le questioni amministrative attraverso competenze maturate in contesti differenti.

Uno degli aspetti maggiormente evidenziati nella presentazione della lista riguarda il ricambio generazionale. Pur facendo leva sull’esperienza amministrativa del candidato sindaco, il progetto punta infatti a coinvolgere nuove figure e a costruire una futura classe dirigente capace di raccogliere le sfide che attendono il paese nei prossimi anni.

Secondo i promotori, il progetto rappresenta una sorta di patto tra generazioni, nel quale esperienza e nuove energie vengono messe a disposizione della comunità con l’intento di costruire una prospettiva di lungo periodo per Buddusò.

Tra i temi più rilevanti del programma emerge quello del lavoro, indicato dalla lista come uno degli strumenti principali per contrastare il progressivo spopolamento che interessa molti centri dell’interno della Sardegna.

La convinzione espressa dal gruppo è che la mancanza di opportunità occupazionali rappresenti una delle principali cause che spingono giovani e famiglie a lasciare il territorio. Per questo motivo il lavoro viene individuato come una priorità assoluta dell’azione amministrativa.

L’obiettivo dichiarato è quello di creare condizioni che consentano alle persone di restare a Buddusò senza essere costrette a cercare altrove opportunità professionali e prospettive di crescita. Una particolare attenzione viene rivolta ai giovani e alle donne, categorie considerate strategiche per il futuro della comunità.

Tra le priorità indicate dalla lista civica figurano anche il miglioramento del decoro urbano e della sicurezza. Si tratta di temi che riguardano direttamente la qualità della vita quotidiana dei cittadini e che vengono considerati elementi essenziali per rendere il paese più accogliente e funzionale.

Nel programma trova spazio anche la valorizzazione dei terreni e del patrimonio comunale. L’obiettivo è utilizzare al meglio le risorse pubbliche disponibili, trasformandole in strumenti di crescita e sviluppo per l’intera collettività.

Un altro capitolo centrale del programma riguarda il rafforzamento delle politiche sociali e il sostegno al sistema dell’istruzione.

La lista individua nella scuola uno dei pilastri fondamentali per il futuro della comunità. Investire nell’istruzione significa infatti creare le condizioni per una crescita culturale e sociale del territorio, offrendo ai giovani maggiori opportunità di formazione.

Tra le questioni inserite nell’agenda della lista compaiono anche gli interventi sulla viabilità urbana ed extraurbana. Un tema particolarmente sentito in un territorio che deve garantire collegamenti efficienti sia all’interno del centro abitato sia verso le aree rurali e produttive.

Un altro tema evidenziato dalla lista riguarda la sanità e la tutela della salute pubblica. In un contesto in cui i servizi sanitari rappresentano una delle principali preoccupazioni per molte comunità dell’interno dell’isola, il gruppo indica la salute come una priorità dell’azione amministrativa.

I candidati della lista sono: Giovanni Bacciu, Lorena Bacciu, Samanta Biancu, Gianpaolo Cossu, Sabina Farris, Antonio Ferreri, Francesco Fumu, Salvatore Marrone, Pierpaolo Sanciu, Luisa Sanna, Loredana Satta e Stefania Satta.