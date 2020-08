Porto Rotondo: sospetto contagio covid fa scattare tamponi a tappeto

Porto Rotondo, 16 agosto 2020– Scatta l’allarme per un possibile cluster (grappolo) covid-19 con protagonisti alcuni giovani della capitale del Lazio.

Il possibile contagio sarebbe avvenuto durante la partecipazione ad una serata-evento dello scorso 9 agosto in un noto locale di Porto Rotondo, in Comune di Olbia.

A darne notizia oggi, 16 agosto, Ansa Lazio. Secondo quanto riportato dalla nota agenzia di informazione “L’allarme sarebbe scattato dopo che alcuni ragazzi romani, che avevano partecipato ad una serata-evento il 9 agosto, si sono sentiti male e sono ricorsi ai test. Due ragazze sono risultate positive, seguite da altri ragazzi anche loro contagiati. Il tam tam si è sparso tra i partecipanti alla serata, decine provenienti dai quartieri di Roma Nord arrivati nel locale per un evento che prevedeva la partecipazione di un dj romano”. A seguito dell’allarme covid-19 la Asl Roma 1 ha fatto immediatamente scattare l’indagine epidemiologica per il tracciamento dei positivi. Il Dipartimento di prevenzione del Ministero della Salute ha inoltre informato la Regione Sardegna per fare avviare i provvedimenti del caso.