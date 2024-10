Porto Rotondo, Fiera Nautica di Sardegna: annunciata la quarta edizione

Olbia. Durante il prestigioso Salone Nautico Internazionale di Genova, svoltosi dal 19 al 24 settembre, è stata annunciata la tanto attesa IV edizione della Fiera Nautica di Sardegna, che si terrà a Porto Rotondo dal 30 aprile al 4 maggio 2025.

L'evento, organizzato dal Cipnes Gallura con il sostegno finanziario della Regione Sardegna, rappresenta un appuntamento fondamentale per l'industria nautica isolana, offrendo alle aziende locali importanti opportunità di crescita e sviluppo. Alla conferenza stampa, durante la quale è stato svelato l'evento, erano presenti figure di rilievo: il Direttore Generale del Cipnes Gallura, Aldo Carta, insieme a Matteo Molinas, in rappresentanza della Marina di Porto Rotondo, e Fabrizio De Falco, presidente dello Yacht Club Porto Rotondo.

La fiera di Sardegna è stata riconosciuta come un appuntamento chiave non solo per il settore nautico, ma anche per il turismo e lo sviluppo economico dell'intera isola. "La Fiera Nautica di Sardegna non rappresenta solo un'occasione per mostrare le eccellenze locali," ha spiegato Aldo Carta, "ma è anche una vetrina per le opportunità di crescita che questo settore può portare all’economia sarda, soprattutto per le nuove generazioni."

Durante l'evento di Genova, è stato anche ricordato come la nautica sarda stia vivendo un periodo di espansione, con un aumento del numero e della qualità delle imprese attive nel settore. I cantieri nautici sardi presenti alla fiera, come G-Tender, Marino di Olbia, Sea Water di Cagliari e Novamarine, hanno confermato l'ottimismo generale, mostrando imbarcazioni innovative che coprono una vasta gamma di segmenti di mercato. Nonostante il clima economico internazionale incerto, con l'aumento dei costi di produzione e delle materie prime, le aziende sarde hanno dimostrato una forte resilienza, mantenendo un mercato attivo e con numeri in crescita. Genova, con il suo Salone Nautico Internazionale, ha offerto un'importante vetrina per l’industria italiana e ha dimostrato ancora una volta la sua centralità nel panorama europeo. Con oltre 120.000 visitatori, la manifestazione ha superato le aspettative, soprattutto nel segmento della piccola nautica, che ha registrato vendite importanti, pur soffrendo lievi flessioni rispetto al periodo post-Covid.

Non sono mancate le riflessioni sulle altre fiere nautiche, come il Cannes Yachting Festival, tenutosi poco prima, dal 10 al 15 settembre. Sebbene l’evento francese abbia avuto una buona affluenza, sono state evidenziate alcune problematiche logistiche, che hanno impattato sia gli espositori che i visitatori.

La separazione delle imbarcazioni a motore sotto i 12 metri a Port Canto ha generato confusione, facendo emergere il bisogno di miglioramenti nell’organizzazione dell’evento. Tuttavia, i numeri di Cannes, con 55.000 visitatori e 700 imbarcazioni esposte, rimangono positivi, benché la percezione generale sia stata di un'edizione "sottotono" rispetto agli anni precedenti. Nel contesto di un mercato in evoluzione, la Fiera Nautica di Sardegna 2025 si prospetta come un momento cruciale per rilanciare e rafforzare ulteriormente il settore nautico regionale.

Sarà anche una piattaforma per far conoscere al pubblico internazionale i prodotti e le innovazioni delle aziende sarde, che continuano a crescere e ad affermarsi nel mercato globale. Con il sostegno della Regione Sardegna e di Confindustria Nautica, la manifestazione si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati e gli operatori del settore, contribuendo a promuovere l’immagine della Sardegna come hub nautico di riferimento nel Mediterraneo. Lo riporta il Cipnes Gallura.