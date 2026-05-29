Porto Olbia: al centro dragaggi, crocieristica e doportismo

Olbia. L'Autorità portuale della Sardegna ha da poco approvato nuovo Piano operativo triennale (da qui in avanti POT) 2026-2028: cosa si prevede per il porto di Olbia? Questo documento non parla solo dello scalo portuale Isola bianca, ma di tutti gli scali portuali sardi perché è un documento che dà l'indirizzo strategico generale. Sono informazioni preziose, anche perché il ruolo della Sardegna nella cosiddetta "economia del mare" non è marginale: è seconda, a livello nazionale, con l'8,8% di incidenza sul totale del valore aggiunto nazionale. Nell'economia del mare rientrano: le attività ittiche, le attività sportive e ricreative, il turismo costiero, la movimentazione di merci e passeggeri, la cantieristica. Come regione, siamo decisamente competitivi. Prima di approfondire cosa si prevede per Olbia, teniamo presente ciò che governa il sistema portuale sardo è composto da una serie di atti e programmi che ne regolano l'attività: il DPSS definisce la strategia, il PRP/ATF ne declina le scelte spaziali e funzionali; il POT struttura nel triennio gli interventi coerenti con DPSS e PRP, orientando le decisioni operative; il PIAO assicura che l’attuazione del POT sia supportata da processi, risorse, controlli e obiettivi di performance.

Il POT si divide in due: il versante Sud e il versante Nord. Ciò che si prevede per l'Isola bianca è, in sostanza, nella seconda parte del documento che tratta le opere previste per il prossimo triennio. "Sia a Porto Torres che a Olbia, il tema prioritario del triennio è l’adeguamento dei fondali e la gestione delle opere marittime necessarie per garantire continuità operativa e sicurezza della navigazione - afferma il POT approvato qualche giorno fa -. (...) Sul versante Nord‑Est, il dragaggio dei fondali di Olbia, articolato dopo il Decreto VIA in due lotti funzionali, risponde all’esigenza di contrastare l’interramento naturale del Golfo e, al contempo, garantire pescaggi adeguati all’ingresso di traghetti e navi da crociera di nuova generazione". L'attenzione per il settore crocieristico riguarda anche gli ATF (adeguamenti tecnici funzionali) che rifefiniscono la configurazione dei moli 7, 8 e 9. Tali nuove configurazioni "creano nuove opportunità per il comparto crocieristico e introducono un secondo polo della nautica da diporto a Molo Vecchio – Brin – Bosazza". Non solo: è menzionata anche la revisione della vasca di colmata Nord "presso il pontile ex Palmera, a seguito del parere negativo del Decreto VIA 336/2025".

Il dragaggio dei fondali non è l'unica azione, c'è anche la transizione energetica: "Il 2026 segna l’entrata nella fase attuativa del più ampio progetto infrastrutturale del triennio, con la messa in opera del sistema di on-shore power supply (cold ironing) finanziato dal Fondo Complementare PNRR, destinato a trasformare in chiave sostenibile l’alimentazione elettrica delle navi in sosta. Nel Nord Sardegna gli interventi interesseranno i porti di Olbia (22 MW), Golfo Aranci (3 MW), Santa Teresa Gallura (0,6 MW) e Porto Torres (15 MW), garantendo la riduzione progressiva delle emissioni climalteranti e degli impatti acustici generati dai traffici passeggeri e Ro-Ro, con benefici diretti per la qualità dell’aria e per la vivibilità dei centri urbani costieri".

Il POT pone molta attenzione alla nautica da diporto. Mentre i lavori per il porto turistico nel Molo Brin (17 posti barca per yacht dai 45 ai 140 metri) vanno avanti, è ancora aperta la seconda "partita", quella dell'ATF del 2023 riguardante il resto del porto vecchio (Molo Vecchio, Molo Bosazza, il perimetro a mare di via Poltu Ezzu): "Circa 650 metri di spazi banchinali che, una volta ottenuto il parere favorevole del Consiglio Superiore ai Lavori Pubblici, potranno essere destinati, previo rilascio di apposita concessione demaniale marittima, alla diportistica, trasformando così, in maniera definitiva ed ordinata, il compendio portuale olbiese in volano per il comparto nautico, cantieristico e turistico ricreativo".