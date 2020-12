Porto Cervo: Krisztina Tóth crea la magia del wedding a Natale

Arzachena, 20 dicembre 2020 – Il sogno di molte coppie di poter coronare il loro sogno d’amore va oltre le stagioni e l’emergenza sanitaria.

Le incantevoli location della nostra Sardegna non smettono di far immaginare matrimoni da sogno alle coppie di tutto il mondo, anche malgrado le difficoltà del Covid. Pur essendo un settore in grande sofferenza come tutti i comparti commerciali, a quanto pare la staticità qui non è di casa.

Nei giorni scorsi la wedding planner Krisztina Tóth, ungherese da diversi anni a Olbia, ha coinvolto il suo staff di professionisti sardi per dare forma ad uno shooting fotografico di grande effetto. Nella splendida cornice di Porto Cevo è stato confezionato un video e una serie di scatti fotografici che stanno circolando sul web destando clamore e interesse internazionale.

Lo sfondo di Borgo Smeraldo villas & spa, sito nei pressi di Cala di Volpe in Costa Smeralda, ha dato il giusto risalto ad un lavoro minuzioso e attento ad opera della wedding planner che da tempo realizza i sogni delle coppie straniere che decidono di sposarsi in Sardegna: “Con il nostro lavoro questa volta siamo riusciti a creare qualcosa di magico e di unico, che darà un’immagine inconsueta al matrimonio tradizionale. Abbiamo voluto sdoganare i mesi invernali che spesso non vengono considerati ideali per sposarsi in Sardegna – racconta Krisztina Tóth .–. Era nostro intento chiudere con uno shooting di grande impatto questo anno che ci ha messo a dura prova”.

Lo staff di professionisti che ha collaborato con Krisztina Tóth è composto dalla fotografa Irina Eller, il videomaker Emiliano Riccardi, la stilista Nagy Ágota, la cake desiger Laura Deriu, il make up artist e acconciatore Federico Stuggiu, la floral designer Katty floral,e la gioielleria di Guddelmoni & Russu. Tutti insieme sono riusciti a trasmettere il messaggio che anche se non ci sono il sole e lo splendido mare a fare da cornice ad un evento speciale, la Sardegna possiede grandi potenzialità nelle sue location anche durante le stagioni più fredde.

Chiediamo a Krisztina di questo shooting: “Era un mio grande progetto. Volevo realizzare qualcosa diverso per Natale. Questo è il periodo che amo follemente per la magia che sprigiona. Quando penso alle luci di Natale che si accendono, per me è come se si accendesse in tutti noi anche la speranza in un futuro migliore. Ho immaginato lo shooting quando per la prima volta ho visitato la location Borgo Smeraldo. Ero incantata della sua bellezza e ringrazio la direttrice Alessandra Virde che ha sostenuto il nostro lavoro costantemente”.

Il gruppo di lavoro coinvolto nell’evento dalla wedding planner olbiese, denota che qui spesso si concentrano figure professionali che lavorano con grande passione ed entusiasmo, per grandi risultati: “Siamo una squadra professionisti che nonostante tutto crede ancora nell’amore crede nei sogni e abbiamo deciso di unire le nostre forze e le nostre idee. Abbiamo pensato di uscire un po’ fuori dagli schemi proponendo un mood forte ma elegante – prosegue Krisztina Tóth –.Con abiti da sposa di un inconsueto colore rosso che rimanda alla tradizione del Natale, e con il nero che è sia la tendenza per le prossime Feste, ma simboleggia soprattutto quello che è stato purtroppo il 2020. Un mio speciale ringraziamento non può mancare ai modelli Imen e Gabriele per la loro professionalità e passione”.

Krisztina Tóth esprime il suo rammarico e preoccupazione per il suo settore che pur avendone bisogno è rimasto fuori da ogni decreto istituzionale che fornisca aiuti economici. Occorrono certezze e ogni mese cambiano le regole e disposizioni per le cerimonie, e gli eventi. “È molto difficile lavorare nell’incertezza e dare nello stesso tempo positività ai nostri futuri sposi. La Sardegna come location per un matrimonio incanta molti stranieri che la scelgono come meta per la cerimonia. Sempre più russi, tedeschi, inglesi e ungheresi amano la nostra terra. Dopo 20 anni che ci vivo qui la sento come la mia terra. Sinceramente spero che il 2021 sia davvero un anno migliore, anche se prima di tutto dobbiamo abbattere il nemico virus”.

Per svolgere questa professione forse essere anche un po’ romantici e sognatori, credendo nell’amore e nel lieto fine. La magia dei candelabri e delle luci natalizie hanno creato un atmosfera unica rendendo così anche i periodi di dicembre e gennaio una splendida occasione per promettersi l’amore eterno in location ritenute solo estive.

Chiediamo a Krisztina Tóth un prezioso consiglio per le coppie in vista del prossimo Natale: “L’unico consiglio che posso dare è quello di passarlo in famiglia con chi si vuole bene. Nel massimo rispetto delle normative anti contagio che sono una grande manifestazione di amore per chi abbiamo accanto. Passate le feste in armoni e serenità. Inutile dire che sono compresi anche i nostri amati cani e gatti. Bisogna proteggere noi e i nostri cari, ora più che mai. Per un futuro migliore per un mondo migliore. Evviva l’amore”.

Dopo aver sognato ad occhi aperti grazie all’evento creato da Krisztina Tóth e dal suo staff, ne trarremo qualche suggerimento di stile per gli addobbi del nostro Natale. Seppur vivendo le prossime Feste sottotono, daremo spazio ai grandi sentimenti e ai sogni, nella nostra meravigliosa Sardegna.