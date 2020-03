Paura per un incendio in appartamento

Nuoro, 5 novembre 2020 – Oggi alle ore 11:40 circa una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è stata chiamata per un incendio sviluppatosi in un’abitazione in Viale Sardegna.

La squadra dei soccorsi è intervenuta sulle fiamme riuscendo in poco tempo a circoscrivere l’incendio in una stanza dell’appartamento. Il grande fumo presente ha reso necessario allontanare i presenti a titolo cautelativo.

Malgrado siano stati riscontrati gravi danni all’appartamento la struttura non ne ha risentito. Al momento dell’incendio nell’abitazione era presente un giovane di 23 anni, figlio dell’affittuaria.

Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno dato origine alle fiamme. I carabinieri di Nuoro intervenuti in loco, hanno acquisito varie testimonianze