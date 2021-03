Ordine dei medici in difesa del vaccino Astra Zeneca

Sassari. A Sassari in queste ore sono in tanti ad aver ritrovato nella propria cassetta postale un volantino dal titolo "Danni da vaccino" dove verrebbe descritto il contenuto dei cosiddetti vaccini a RNA e anche quello del noto vaccino Astra Zeneca entrato al centro delle polemiche, anche in Sardegna, per via di presunti effetti collaterali. A tal proposito, a difesa di vaccini, e in particolar Astra Zeneca, approvati in tutta Europa da EMA così come da AIFA in Italia, necessari contro la pandemia del covid-19 che sta mietendo vittime ogni giorno, è sceso in campo anche l'Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari. La denuncia arriva dal suo presidente Nicola Addis:

"È in atto una campagna denigratoria porta a porta dei novax con volantini anonimi che sconsigliano il vaccino Astra Zeneca con deliranti motivazioni prive di ogni fondamento scientifico". “E’ inaudito – dichiara il presidente Addis - che mentre si sta ponendo da parte di tutti, il massimo sforzo per combattere la Pandemia da Covid-19, allestendo una Campagna Vaccinale senza precedenti, unica via per garantire l’uscita dal tunnel pandemico, si mettano in atto atteggiamenti irresponsabili e denigratori. Non ci sono giustificazioni per le deliranti motivazioni antiscientifiche contenute nei volantini che in questi giorni vengono distribuiti nelle cassette delle poste”.

“In un momento in cui – prosegue Addis - anche in Sardegna si moltiplicano le zone rosse in diversi Comuni e giungono segnali d’allarme dagli ospedali per un drammatico aumento dei ricoveri di Pazienti con Covid-19, abbiamo il dovere, come medici di denunciare, questa disinformazione dannosa per la collettività, invitando i cittadini ad affidarsi alle comunicazioni ufficiali delle Autorità Sanitarie, continuando a vaccinarsi senza alcuna remora e al contempo chiedendo alle forze dell’Ordine di intervenire per scoprire gli autori di questi atteggiamenti irresponsabili che vanificano gli sforzi messi in campo dalla scienza e dalle organizzazioni sanitarie”.