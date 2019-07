Olbia, Ilaria Alpi e la verità: ecco l’incontro con il giornalista Pino Nazio

Olbia, 3 luglio 2019 – È in programma per il prossimo sabato 6 luglio alle ore 19 presso la Libreria Ubik di Olbia, un nuovo incontro letterario.

In collaborazione con l’associazione Pulp, stavolta è il turno dell’incontro con il giornalista Pino Nazio. L’autore presenterà in questa occasione il suo libro “Ilaria Alpi, l’altra verità”, dialogando con Alberto Calvi.

Nazio, operatore storico di Ilaria Alpi, presenzierà alle proiezioni di foto e filmati inediti. Come dimenticare la vicenda narrata nel libro del duplice delitto contro una giornalista e un operatore inermi nella Somalia ad opera dei signori della guerra? Sono trascorsi venticinque anni, e Pino Nazio con il suo lungo lavoro di documentazione e ricerca da giornalismo investigativo, ricostruisce i tragici avvenimenti. Chi sono i mandanti di questo omicidio che ha sconvolto l’Italia? Un testo elaborato alla ricerca della verità non accontentandosi mai di una ” facile verità di comodo”. Anche quando a proporcela sono veramente in molti.

Pino Nazio è un affermato propgrammista-regista., un autore e un inviato, nonché regista per i programmi “Cominciamo bene”, ”Telecamere”, “Telecamere salute”, “Chi l’ha visto?”. Ha un trascorso professionale davvero importante e ampio che va dalla cattedra di sociologia della Comunicazione dell’Università degli Studi “La Sapienza”, alla consulenza alla comunicazione dell’Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali, la direzione dell’ufficio stampa dell’Arci. Approda in Rai, dove collabora in qualità di autore e inviato dirigendo poi radio locali (Radio 10 Antenna Democratica), tv locali (Abruzzo Tv7, TeleLupa, Tv6), e periodici online. Ha lavorato ai programmi televisivi della Rai Parte Civile, Chi l’ha visto?, Confini, 8262, Indagine, seguendo importanti casi di cronaca, tra i quali l’omicidio di Simonetta Cesaroni, Elisa Claps e di Maurizio Gucci, la banda della Magliana, la strage di Ustica, la banda della Uno bianca, il caso di lady golpe Donatella Di Rosa, la morte della contessa Francesca Vacca Agusta e le sparizioni di Emanuela Orlandi e di Denise Pipitone.

Dunque un appuntamento alla libreria Ubik in cui l’indagine giornalistica di spessore, alla ricerca della verità, non potrà che rendere questo incontro davvero imperdibile.