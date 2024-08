Olbia, Spesati cerca personale con disponibilità immediata: candidati subito

Olbia. L'azienda olbiese Spesati, leader in Sardegna nel settore della spesa online con consegna a domicilio, ha lanciato un appello urgente per l'assunzione di personale durante la stagione turistica (con possibilità di proroga). Questa è un'opportunità ideale per chi cerca lavoro estivo e desidera entrare a far parte di un'azienda in forte crescita.

Spesati cerca candidati con i seguenti requisiti:

Conoscenza basilare della lingua inglese

Possesso della patente di guida di categoria B

Disponibilità immediata

Gli interessati possono inviare la propria candidatura via email all'indirizzo [email protected], specificando i seguenti dati:

Livello di conoscenza della lingua inglese

Esperienza professionale

Dati anagrafici

Spesati offre un'ottima retribuzione, rendendo questa opportunità particolarmente allettante per chi desidera lavorare durante la stagione turistica ed oltre.