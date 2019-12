Olbia, spaccio: 58enne arrestato

Olbia, 02 dicembre 2019 – Nuova operazione della Sezione Operativa dei Carabinieri di Olbia, coordinati dal comandante Davide Crapa.

L’Arma ha arrestato un uomo di 58 anni con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’uomo è stato notato con un atteggiamento sospetto proprio mentre i Carabinieri passavano nella zona di Corso Vittorio Veneto.

“Durante la perquisizione del domicilio dell’uomo, i carabinieri hanno rinvenuto diverse tipologie di sostanze stupefacenti, tra cui: 33,5 g di cocaina, 41,2 g di hashish e 32,8 g di marijuana”, si legge nella nota stampa. In casa sono stati trovati anche 1230 euro in contanti, un bilancino e materiale per il taglio della droga.

L’uomo è ai domiciliari ed è in attesta del rio per direttissima.