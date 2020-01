Olbia si conferma capitale del tennis paralimpico

Olbia, 30 gennaio 2020 – Spesso la vita ci mette alla prova con grandi sconvolgimenti che alcuni riescono a trasformare in nuove opportunità.

E’ il caso questo appunto della maggioranza degli atleti del paralimpico. Malgrado siano stati attraversati da eventi tragici, sono riusciti a trarne la forza per inventare un nuovo corso della loro vita.

Ancora una volta una grandissima opportunità di rinascita viene offerta dallo sport. Ad esempio il tennis in carrozzina è una disciplina molto simile al tennis convenzionale. Molte sono le affinità tra le due specialità sportive, affini sia dal punto di vista regolamentare e anche a livello tecnico e tattico.

Dal 17 al 30 marzo prossimo la struttura sportiva del Geovillage di Olbi, ospiterà oltre 200 atleti del tennis paralimpico.

Vedremo scendere in campo le star della della racchetta in carrozzina, sia in ambito italiano che in quello internazionale. Sarà un po come assistere all’appuntamento della Coppa Davis di tennis, e potremo ammirare i nostri Mario Cabras, Luca Arca, Marianna Lauro , Maria Paola Tolu,e Angelo Romano. Pronti a emozionarci con loro.

Saranno rappresentati tutti i continenti e numerosissimi Paesi Europei che attraverso il torneo olbiese, potranno così ammirare le bellezze della regione Sardegna.

L’Olbia Open sarà un’evento valido per le qualificazioni ai prossimi giochi olimpici di Tokyo 2020 e per i mondiali in carrozzina previsti per il prossimo maggio in Portogallo.

L’evento olbiese è stato fortemente voluto dall’inossidabile tennista paralimpico Alberto Corradi che conta gloriosi trascorsi olimpionici con la sua partecipazione nel 2016 ai giochi di Rio de Janeiro. Dopo la sua ventennale esperienza nell’organizzazione dei Sardinia Open, ora è giunto per lui il momento di cimentarsi con il prossimo appuntamento paralimpico del Geovillage.

Pronti a mettere in nota questo spettacolare evento sportivo. Si prevede grande tifo a bordo campo, in cui non sarà da perdersi nemmeno un incontro, fino all’ultimo set.