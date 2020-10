Olbia, senza mascherina in centro: sanzionati

Olbia, 20 ottobre 2020 – Ancora controlli per i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia. Durante la scorsa nottata, i militari della Sezione Radiomobile, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno segnalato all’autorità amministrativa un cittadino marocchino di 38 anni, residente ad Olbia, operaio, ed un cittadino di origine romena di di 36 anni, anch’egli residente ad Olbia, muratore.

Secondo quanto affermato dall’Arma in una nota stampa, “sono stati sorpresi in via Vittorio Veneto a camminare non indossando e non portando al seguito i previsti dpi (mascherina)”. Questo è uno dei tanti controlli che l’Arma sta facendo sul territorio.