Olbia, Sant’Antonio: continua la festa

Olbia, 14 giugno 2019 – I festeggiamenti in onore Sant’Antonio di Padova continuano: dopo la giornata di ieri dedicata al raduno delle bandiere e alla santa messa con il coro Olbia Folk Ensemble”, ecco i nuovi appuntamenti.

“La festa del Santo di Padova, già celebrata dalla popolazione olbiese prima dell’edificazione dell’attuale chiesa, si svolgeva nell’area di corso Vittorio Veneto antistante la vecchia edicola votiva realizzata negli anni 50 e contenente un statua di S. Antonio, definita per le dimensioni con l’affettuoso appellativo “Sant’Antoneddu”, nome che ha finito poi per indicare tutto il rione circostante”, si legge nella nota stampa.

Il lavoro del nuovo comitato, iniziato nel 2011, è stato encomiabile e ha consentito alla festa di crescere costantemente.

“La festa in questi ultimi nove anni è preceduta dalla solenne Tredicina di S. Antonio dal 31 maggio al 12 giugno, mentre il giorno 13 giugno, festa liturgica del Santo, momento religioso molto sentito e partecipato è la Solenne Supplica che inizia alle ore 11,00 con la S. Messa. In questo giorno per una nuova consuetudine introdotta sempre dal 2011, il Comitato porta il pane benedetto ai degenti e ospiti delle principali strutture sanitarie e assistenziali della città, prima tra tutte l’Ospedale Giovanni Paolo II. Quest’anno i festeggiamenti civili sono cresciuti ulteriormente abbracciando quattro giorni”, continua la nota.

Ecco il programma dei prossimi giorni.

Venerdì 14 Giugno

Ore 19.30 Chiesa S. Antonio – Santa Messa.

Ore 17.00 Piazza Etna – Grande Festa dedicata ai Bambini.

Animazione della serata a cura di IES Eventi con musica, balli, gonfiabili, mascotte, trucca bimbi e molto altro ancora…

Ore 20.00 Piazza Etna – Spettacolo “Blowing Bubble Show” di Irina Kizco.

Sabato 15 Giugno

Ore 19.30 Chiesa S. Antonio – Santa Messa del Vespro in onore di Sant’Antonio di Padova, animata dai canti del Coro gregoriano “Ensemble Apeiron”.

Ore 21.00 Piazza Etna – Grande serata di ballo liscio con la fisarmonica di Quirico Bacciu, e rinfresco offerto dal Comitato.

Domenica 16 Giugno

Ore 8.30 Chiesa S. Antonio – Santa Messa.

Ore 10.00 Chiesa Parrocchiale S. Michele – Santa Messa.

Ore 18.00 Solenne Processione in onore di Sant’Antonio di Padova accompagnata dalla Banda Musicale “F. Mibelli”, dal Gruppo Folk di Olbia e dalla Confraternita di Santa Croce con il seguente itinerario: Chiesa, via Cimabue, via Monte Rosa, corso Vittorio Veneto, via Basilicata, via Lazio, via Emilia, via Amba Alagi, via Venezia Euganea, via Baratta, via Val d’Aosta, via Aspromonte, Chiesa. Seguirà la Solenne Messa in onore di Sant’Antonio presieduta da Don Mauro Bucciero, con la Benedizione e distribuzione del pane a tutti i fedeli presenti. La celebrazione sarà animata dai canti di Luigino Cossu.

Ore 21.00 Piazza Etna – Grande serata di festa presentata da Rita Nurra e trasmessa in diretta sull’emittente Radio OlbiaWeb con l’esibizione del Gruppo Folk di Olbia.

Ore 22.00 Piazza Etna – Musica con “Serata Nuovo Parco” con la partecipazione di DJ Luca Deiana, DJ Manolo, DJ Vanni Sechi, DJ Natale Spensatellu, DJ Leo Farina, DJ Giuseppe Rassu, DJ Mandarino.

Durante la serata rinfresco offerto dal Comitato.