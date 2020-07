Olbia, sanità e gravi mancanze: l’appello di Li Gioi

Olbia, 17 luglio 2020 – Dopo la denuncia dei sindaci della Gallura riguardo le gravi mancanze della sanità del nord Sardegna, il consigliere regionale del M5S Roberto Li Gioi commenta così la situazione che gli ospedali sardi stanno vivendo tenendo conto della disperazione dei cittadini, impossibilitati a effettuare visite mediche.

“Gli ospedali della Gallura hanno bisogno di medici, infermieri, tecnici di laboratorio e OSS in misura consona alle loro effettive esigenze, non di un ente amministrativo completamente privo di autonomia gestionale e finanziaria, e quindi senza alcun reale potere operativo. Infatti, nella riforma sanitaria pensata dalla maggioranza sardo-leghista di fatto non cambia nulla, in quanto all’ATS viene soltanto cambiato il nome: tutte le funzioni attualmente in capo all’ATS vengono acquisite dall’ARES, mentre le Asl sono delle vere e proprie scatole vuote che non saranno messe in grado di rispondere alle esigenze del territorio”.



“Le gravissime problematiche che affliggono la sanità gallurese sono state denunciate lunedì scorso dai sindaci della Gallura durante la conferenza socio sanitaria tenuta in mattinata ad Arzachena, e nel pomeriggio dai medici del Giovanni Paolo II in Consiglio comunale a Olbia. Incontri ai quali ho partecipato suggerendo ai rappresentanti del territorio di lavorare fianco a fianco, di combattere per un unico obiettivo e di portare le istanze della Gallura a Cagliari, uniti, perché andare in ordine sparso sarebbe nella maniera più assoluta controproducente”.



Questo il commento del consigliere regionale del M5S Roberto Li Gioi all’indomani della discussione in Commissione Sanità che ha dato il primo via libera alla creazione di 8 Asl per la Sardegna.

“Questa riforma sanitaria dal lato pratico, purtroppo, non porterà soluzioni – prosegue il consigliere pentastellato – ciò che occorre è un adeguamento degli ospedali galluresi a quelle che sono le reali necessità del territorio in un momento in cui la situazione è emergenziale e che, in vista dell’autunno, potrebbe diventare ancora più preoccupante”.

“La Gallura ha urgente bisogno di un intervento che risani una situazione a dir poco disastrosa in cui i medici non possono addirittura operare a causa della carenza di anestesisti. Rinnovo quindi l’invito al Presidente della Regione, all’assessore alla Sanità Nieddu e al presidente della Commissione Sanità Gallus a venire in Gallura a toccare con mano la gravità dell situazione negli ospedali Giovanni Paolo II di Olbia, Paolo Dettori di Tempio e Paolo Merlo di La Maddalena. La situazione è ormai fuori controllo, non c’è più tempo per inutili riforme, i cittadini hanno diritto a soluzioni immediate e definitive”.