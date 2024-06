Olbia, progetto “Reti al lavoro,” in collaborazione con il Senegal: le parole della referente Biosa

Olbia. Olbia comune capofila del progetto di cooperazione internazionale dal titolo: “Reti al lavoro: percorsi in Comune per giovani e donne in Senegal." Il progetto è finanziato dall' Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

Reti al Lavoro intende contribuire allo sviluppo sostenibile e inclusivo supportando le Autorità Locali senegalesi nella definizione di strategie volte a offrire maggiori opportunità di inserimento lavorativo e di lavoro dignitoso per giovani e donne. Si realizza attraverso il coinvolgimento di 5 Partenariati Territoriali molto attivi tra Piemonte, Sardegna e Senegal, con Olbia Comune capofila, accompagnati dalle Organizzazioni della società civile dei territori interessati. "All'interno di questo progetto Piemonte e Sardegna hanno presentato dei bandi di sviluppo e cooperazione con il Senegal.

Il Comune di Olbia, come Comune capofila -spiega la Dottoressa Giuseppina Biosa, referente del progetto per il Comune di Olbia-ha realizzato un progetto insieme al Comune Ndiarème-Limamoulaye. Il progetto è stato finanziato nel 2023, è in corso e, al momento l'attività di collaborazione prevede proprio un incontro che si terrà a Olbia nelle giornate del 5 e 6 giugno nella Sala Lodovici dell'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda quando la città incontrerà il Comune di Ndiarème-Limamoulaye. Questo il Progetto di Cooperazione allo Sviluppo: “Tabakh kati euléuk: femmes et jeunes, battisseurs de l’avenir du population de Ndiareme-Limamoulaye”. "Il progetto è in corso in Senegal ed è seguito dalla Ong Rete, dopo la formazione -prosegue la dottoressa Biosa- si passa al lato pratico con la creazione delle comunità di quartiere, e una parte del progetto verrà presentata proprio durante gli incontri a Olbia da parte della delegazione Senegalese. Il Forum sarà seguito anche dalla Webroch, che intervisterà la delegazione presente, facendo il punto sul progetto"- e, Conclude Biosa-: "Come Comune capofila siamo molto orgogliosi dei risultati che si stanno mettendo in campo e anche della possibilità di poter condividere, scambiare con il Senegal delle buone pratiche e delle buone sperienze, sicuramente anche curiosi di conoscere le esperienze che ci verranno presentate proprio in queste due giornate."

Questo nel dettaglio il programma della due giorni:

Mercoledì 5 giugno Introduce e modera: Giuseppina Biosa, Referente di Progetto per il Comune di Olbia, alle 10:15 Saluti istituzionali del Settimo Nizzi, Sindaco Comune di Olbia, Simonetta Lai, Antonello Sciola, Marco Sechi. Partner di progetto: ONG RE.TE, ONG ICEI, Comune di Collegno, Associazione Labint, Associazione Sunugal. Questi i temi che verranno trattati durante la conferenza: Ridurre le disuguaglianze: “Nascita e percorsi di integrazione della comunità senegalese nella città di Olbia” di Diagne Souleymane, Ass. Sunugal.

Consumo e produzioni responsabili: “Sportello Comunità del Cibo” di Francesca Nonne, Operatrice Sportello di Olbia. Cambiamento climatico: “Il cambiamento climatico: il locale e il globale” di Egidio Trainito, Biologo marino.

Vita sott'acqua: “Insieme per il futuro del Mare “ di Cristina Fiori, Biologa Marina di WorldRise.

Vita sulla terra: “Gestione rifiuti e sostenibilità a Ndiareme” di Mor Wore Gueye, Sindaco di Ndiarème-Limamoulaye. Workshop partner e stakeholder presso l’Olbia Community Hub, Via Perugia 3, a cura dal partner ICEI.

giovedì 6 giugno: Parità di genere: “Lettura di genere. Cambiamenti climatici e crisi ambientali: verso una prospettiva ecofemminista” di Patrizia Desole, Presidente dell’APS Prospettiva Donna “Donne artigiane. Buone pratiche di creatività e innovazione” di Marina Deledda, Direttrice CNA Gallura e CNA Servizi Gallura, “Donna e migrante: quali prospettive” di Francesca Ena, Labint di Olbia. Città e Comunità sostenibili: “Progetto Olbia Community Hub – Buone pratiche di innovazione di comunità” di Roberta Canu, Community Organizer dell’Olbia Community Hub. "Piazza Ragazzabile e Padiglione Rigener-attivo” di Vanessa Lucca, Funzionario del Comune di Collegno “Progetto Giovani” Comune di Olbia. “Badiènu gox: le zie di quartiere. Buone pratiche di comunità dal Senegal” di Mor Wore Gueye, Sindaco di Ndiarème-Limamoulaye. Partnership per gli obiettivi: “Partenariati e cooperazione internazionale” di Alessandra Feola, Project Manager esperta in Coop. Internazionale. Città e Comunità sostenibili: “Progetti di Mobilità sostenibile della città di Olbia” di Sergio Usai, Mobility Manager del Comune di Olbia “Ponti tra culture. Nuove generazioni in cammino” di Associazione New Generation on the Wave." Si chiude con la restituzione dei lavori e il Workshop Icei, a seguire conclusioni e suggestioni condivise.