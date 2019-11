Olbia piange il primo assunto di Alisarda, addio a Salvatore Spano

Olbia, 16 novembre 2019- Aveva compiuto 80 anni lo scorso 23 ottobre, l’olbiese Salvatore Spano, il primo assunto di Alisarda, matricola numero 1 di quella compagnia aerea, pensata e fondata il 29 marzo 1963 dal Principe Karim Aga Khan IV, anche fondatore del Consorzio Costa Smeralda.

Una piccola compagnia aerea per far giungere in Sardegna i facoltosi amanti delle spiagge, del mare e di silenzi di quell’angolo di costa sorprendentemente bella. Una piccola compagnia che nel corso della sua lunga storia, fino ad oggi avrebbe segnato non solo lo sviluppo economico e la crescita della costa nord orientale, ma anche dell’intera Sardegna.

Salvatore Spano, da sempre considerato uno degli artefici del Mantenance, venne assunto nel 1964, lo stesso anno di quel 1 aprile che vide decollare il primo aereo di Alisarda dalla pista in terra battuta di Venafiorita.

Nel 2002, in occasione della sua pensione raggiunta dopo 38 anni di onorato servizio, raccontò alla Nuova Sardegna che durante i primi anni di lavoro, a causa dei pochissimi voli per giunta occasionali, stava a lungo senza far niente: “mettevo in moto i motori ogni 2 o 3 giorni, prima dei C45 poi dei Queenair che arrivarono dopo, con 8 posti passeggeri. Non avevamo vere e proprie linee, solo questi voli occasionali. Poi un giorno il direttore generale Petetin dalla Francia mi chiamò e mi disse: “Salvatore preparati, si va a fare un corso. La compagnia diventava più forte, il principe aveva deciso di insistere”.

Salvatore che conosceva personalmente l’Aga Khan nel corso della sua lunga vita ha visto trasformare la compagnia da Alisarda a Meridiana fino a quella che oggi è diventata Air Italy.

Lo scorso mese dalla pagina FB del Consorzio Costa Smeralda gli erano arrivati gli affettuosi auguri da parte di tutti i consorziati e gli amici. Salvatore era conosciuto e stimatissimo da tutti.

Oggi, 16 novembre, la tristissima notizia della scomparsa si è diffusa subito sui social suscitando commozione e cordoglio.