Olbia: parte il conto alla rovescia per i saldi

Olbia, 3 gennaio 2019 – Inizia da oggi la grande attesa per la corsa ai saldi di fine stagione. In Sardegna infatti si partirà domani 4 gennaio fino al prossimo 4 marzo.

Il ribasso dei prezzi è iniziato dalla Basilicata, Sicilia e Valle d’Aosta, mentre nelle altre regioni inizierà il 4 o il 5 gennaio.

A detta dell’ Osservatorio Nazionale Federconsumatori, si calcola che saranno oltre 9 milioni di famiglie che effettueranno acquisti in vista dei prezzi stracciati.

Si teme un calo nell’affluenza all’acquisto compulsivo da parte delle famiglie italiane che hanno fatto incetta di shopping già in occasione del del Black Friday nell’ultimo venerdì dello scorso novembre.

A quanto pare la spesa media per ogni famiglia sarà di 324 euro, mentre quella pro capite raggiungerà (forse) i 140 euro, anche se rimangono invariate le raccomandazioni di rito per l’evento tutto dedicato agli acquisti d’occasione: verificare i cartellini che dovrà indicare sia il prezzo “pieno” che quello ridotto nonché la percentuale di sconto. Inoltre

la normativa vigente obbliga tutti gli esercizi commerciali a garantire ai propri clienti il pagamento attraverso carta di credito o bancomat.

In caso di difficoltà sarà sempre opportuno rivolgersi alla Polizia Municipale, o alla Guardia di Finanza. Rimane il buon consiglio di diffidare delle offerte eccessivamente vantaggiose con sconti superiori al 60%. Potremmo incorrere in un tentativo di truffa o all’acquisto un prodotto contraffatto.

E’ bene ricordare che I negozi per legge non sono tenuti a permettere la prova dei capi di abbigliamento prima dell’acquisto così come, in assenza di vizi o difetti, consentire il cambio del prodotto. Pertanto quando consentito, è sempre meglio provare l’articolo informarsi se possa essere possibile la sostituzione. Buona regola rimane quella di diffidare dei negozi che non permettono di provare i capi. Altra raccomandazione è quella di non acquistare prodotti la cui etichetta non indichi, oltre alla composizione, anche le modalità di manutenzione per evitare incresciosi risultati al lavaggio.

Ormai sempre più grande è la fetta di mercato dedicata agli acquisti on line.

A differenza dei tradizionali negozi, nel caso dello shopping online spesso non ci è possibile avere tutte le informazioni relative al prodotto. Bisogna quindi controllare con attenzione la descrizione e la buona qualità delle immagini disponibili per definire il prodotto nel suo complesso.

Proprio considerando tale difficoltà, il Codice del Consumo prevede particolari tutele per gli acquisti online e a distanza: è il caso ad esempio del diritto di recesso.Nel caso poi di acquisto non dall’azienda ma attraverso un’altra piattaforma, è necessario verificare sempre l’affidabilità dell’intermediario e la provenienza della merce.

E’ sempre fondamentale utilizzare una connessione protetta, controllare che l’indirizzo del sito web sia preceduto da HTTPS (e non da HTTP) e verificare la presenza, in basso a destra nella pagina della transazione, la presenza dell’immagine di un lucchetto.

Rimarranno esentati dai saldi di questo periodo gli esercizi commerciali presenti nelle principali località invernali in cui logicamente la stagione è solo all’inizio. Svendere tutto ora sarebbe per loro del tutto sconveniente.

E che lo shopping abbia inizio, ma solo se d’occasione vera!