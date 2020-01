Olbia: nasce Digital Academy per i media specialist del domani

Olbia, 23 gennaio 2020 – Ogni professione necessita di una preparazione adeguata, se poi è supportata da una grande passione, allora torna più facile immergersi in corsi di specializzazione e di approfondimento.

Ormai nulla è lasciato più all’improvvisazione, nenache un’hobby. Soprattutto se si ha a che fare con apparecchiature sempre più sofisticate, e software in continua evoluzione.

Anche per far fronte alla continua esigenza di formazione nasce dal prossimo primo marzo a Olbia Digital Academy, in via Lazio 10/A presso gli NB2STUDIOS.

Si potranno così seguire corsi di formazione rivolti a privati .ed aziende.

La Digital Academy intende offrire offre un percorso formativo in ambito digitale, con particolare interesse verso il mondo fotografico e quello video. L’Academy altro non è che il connubio tra due importanti realtà nell’ambiente fotografico e digitale: la NB2 Studios S.r.l.s. e Voes Factory.

La formazione è articolata su tre livelli di formazione: base, intermedio e master. Al termine di ogni livello saranno attivati vari moduli (grafica, produzione e regia tv, giornalismo, speakeraggio etc..) I corsisti dell’ Academy potranno accedere a queste opportunità con iscrizioni agevolate. I moduli verranno condotti da professionisti con durata durata inferiore rispetto ai corsi base.

Il primo livello si focalizzerà sulla conoscenza e l’approfondimento degli aspetti tecnici e teorici, fondamentali per avvicinarsi al mondo della fotografia e dei video. Nozioni indispensabili per acquisire padronanza con gli strumenti.

Il livello intermedio è stato concepito per coloro che vogliono approfondire l’argomento scelto, con lezioni dedicate alla parte pratica e successivamente alla parte della post produzione.

Il master infine, coinvolgerà coloro che abbiano consolidato basi e hanno buona dimestichezza con la pratica. Quest’ultimo potrà essere svolto anche presso uno studio fotografico a Roma, partner dell’ Academy.

Al termine del primo e del secondo corso verrà allestita una piccola mostra delle opere dei corsisti ed ad ogni iscritto verrà consegnato un attestato di partecipazione, valido per il proprio curriculum personale.

I corsisti che saranno reputati più idonei usufruiranno di uno stage, non retribuito, presso le due strutture dell’Academy, in progetti di varia natura.

I docenti che si alterneranno nella gestione dei corsi saranno: Gabriele Careddu, Gian Carlo Caboni, Livio Mudulu, Dario Bertini.

Per iscrizioni ed info: www.nb2studios.com/corsi/ email: [email protected],

[email protected]

Digital Academy Via Lazio 10 – 10a

Una nuova opportunità per entrare nel mondo professionale, passando attraverso la grande passione della fotografia, e del digital maker.