Olbia, minaccia di darsi fuoco in centro: salvato dalla Polizia

Olbia, 05 giugno 2019 – Intervento salva-vita, ieri all’ora di pranzo, per la Polizia di Olbia che è intervenuta in Corso Vittorio Veneto per salvare la vita a un uomo.

Il signore si è cosparso d’alcol e ha minacciato di darsi fuoco con un accendino: tempestivo e risolutivo l’intervento degli agenti che sono riusciti a fermarlo e salvarlo.

Una volta in commissariato, come racconta la Nuova di oggi in edicola, l’uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto: sarebbe stato truffato dai suoi ex soci e la disperazione ha preso il sopravvento.