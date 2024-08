Olbia, minacce e caos in via Vittorio Veneto: un arresto

Olbia. Caos e minacce in via Vittorio Veneto ad Olbia, dove questa mattina un uomo - senza fissa dimora - avrebbe inseguito un gruppo di ragazze mostrando le parti intime e le avrebbe minacciate con un coltello. Lo stesso si sarebbe scagliato anche contro alcuni passanti, creando scompiglio nella trafficata via centrale.

Sul posto sono intevenuti i carabinieri di Olbia che avrebbero bloccato e arrestato l'uomo, già noto alle forze dell'ordine. Presenti anche Polizia locale e Polizia di Stato. Lo riporta La Nuova.