Olbia: Marino De Rosas torna a suonare per la sua città

Olbia, 30 giugno 2019- Conto alla rovescia per l’attesissimo concerto del chitarrista Marino De Rosas. Non è trascorso ancora un anno da quando il musicista olbiese aveva incantato il numeroso pubblico accorso a sentire vibrare magistralmente le corde della sua preziosissima e inseparabile chitarra, capolavoro di un liutaio di Cabras. Marino De Rosas, con la stessa chitarra a sei corde che la sera di quel 19 agosto, al Museo Archeologico, aveva incantato il suo pubblico per oltre un’ora e mezza, torna a suonare per la sua amata città. Domenica 14 luglio, alle ore 22.00, nell’area verde di fronte al Museo Archeologico di Olbia, si terrà lo spettacolo “Suoni della Sardegna e del Mediterraneo – Marino De Rosas – la chitarra per raccontare”.

Durante il concerto, ideato e proposto dalla ditta Mota di Andrea Pica, e composto nella formazione quartetto (chitarra, contrabasso, percussioni e voce), verrà presentato il nuovo album “Intrinada”, pubblicato alla fine del 2018 e candidato al Premio Nazionale Città di Loano 2019 per la Musica Tradizionale Italiana. Nel corso della serata si esibiranno altri artisti e ballerini sulle note di melodie espressioni della tradizione musicale della Sardegna e del Mediterraneo.

“L’iniziativa vuole rendere omaggio a un figlio della nostra città e ad un grande artista, che con il suo lavoro ha fatto e fa conoscere Olbia e la Sardegna nel mondo” afferma l’assessore alla cultura Sabrina Serra. “Con questo concerto vogliamo offrire la sua importante produzione artistica anche alla nostra comunità, con uno spettacolo ricco, che parte dal suo repertorio classico ed arriva ai suoi recenti e nuovi lavori. Sarà una festa della musica e dell’identità alla quale invitiamo tutti i nostri concittadini a partecipare”.

Marino De Rosas saprà come sorprendere il suo amato pubblico. Un pubblico che accorrerà numeroso nella certezza di assistere ad uno spettacolo di altissimo livello, che sicuramente lascerà un indelebile ricordo in un’estate pure ricca di eventi e proposte musicali.