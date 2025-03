Olbia, l’archivio dell’ex emittente 5Stelle Sardegna entra nel patrimonio pubblico

Cronaca

Donna ferita in un incidente sulla SS130: intervento dei Vigili del Fuoco e trasporto in elisoccorso

Siliqua. Intorno alle ore 12:10, i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, distaccamento di Iglesias, sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 130, al km 37. Per cause ancora da accertare, una donna di 35 anni ha per...