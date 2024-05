Olbia, la vela ancora al centro della città con il Circolo Nautico

Olbia. Si è svolta lo scorso weekend la selezione zonale a squadre Classe Optimist, valida per il Campionato Italiano a squadre, ottimamente organizzata a terra e a mare dal Circolo Nautico Olbia, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e con il patrocinio del Comune di Olbia. Atleti provenienti dai più importanti e attivi club della Sardegna si sono datibattaglia nelle acque prospicienti il Molo Brin con la formula della dei team racing. Entrambe le giornate, caratterizzate da condizioni metereologiche favorevoli con vento da nord, nord-est da 10 a 15 nodi, hanno permesso di disputare 12 prove più la finale mettendo in evidenza le migliori caratteristiche tecniche dei giovani velisti.

Ottimo risultato per le squadre 1 e 2 dello Yacht Club Porto Rotondo che si è rispettivamente aggiudicate il primo e il secondo gradino del podio. Terza piazza per la squadra mista del Circolo Nautico Arbatax insieme al Circolo Arzachena.

A rappresentare la Sardegna ai Campionati Italiani che si svolgeranno a Ravenna il prossimo luglio saranno tuttavia gli atleti dello Yacht Club Olbia, unica squadrapresentatasi a ranghi completi, ovvero composta esclusivamente da suoi tesserati. Al termine della competizione, i piccoli atleti, gli istruttori e gli accompagnatori sono stati accolti nella sede del Circolo Nautico per le premiazioni e per il pranzo loro dedicato. Un altro esperimento di successo, dopo quello dello scorso anno, che conferma come il porto interno sia il palcoscenico ideale per eventi legati agli sport acquatici che si proietta sulla naturale platea del lungomare cittadino.