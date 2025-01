Olbia, la poetessa Vanna Sanciu saluta il nuovo anno con un inno di speranza e resistenza

Olbia. In un mondo segnato da contrasti e tumulti, la voce della poetessa Vanna Sanciu si leva potente con i suoi versi in lingua sarda, pubblicati in esclusiva su Olbia.it. "Alciamus sos càlighes" è un invito poetico a riflettere sull’anno appena iniziato, tra luci e ombre, speranze e difficoltà. I calici levati al cielo diventano simbolo di resistenza e di un impegno collettivo per affrontare le sfide del presente con parole di pace e armonia.

Sanciu, attraverso la musicalità del sardo, unisce tradizione e contemporaneità, trasformando i suoi versi in un manifesto universale contro ogni forma di violenza e sopraffazione.

"Alciamus sos càlighes

Annu nou chi brincas su jannile,

annuntziadu t’ant lughes e sonos,

bestes galanas de su jerrile,

càlighes pienos pedende donos.

A chelu los alciamus, oh gentile,

ma bot’ amus intesu de sos tronos.

Su mund’ intreu est in abbolotu,

sos innotzentes fatos a zigotu.

Ant imbicadu sas isperas sanas

sos malintragnados in s’iscuru,

vida furada a dies bajanas,

su raju faladu a nois puru.

De armonia ant fatu bardana

a bisos de paghe ant balciadu muru.

De paraulas bonas su caminu

‘inchimus nois contra a s’assassinu.

Traduzione:

"Leviamo i calici

Anno nuovo che hai varcato la soglia,

ti hanno annunciato luci e suoni,

meravigliosi abiti invernali,

calici pieni mentre chiediamo doni.

Li leviamo in alto, oh gentile,

mentre sentiamo il rombo dei tuoni.

Il mondo intero è in tumulto,

tanti innocenti sono stati malmenati.

Nel buio, i malintenzionati,

hanno trovato le anime pure,

hanno rubato la vita ai giorni

spensierati,

il fulmine ha colpito anche noi.

Hanno compiuto razzia dell’armonia,

contro i desideri di pace hanno

innalzato un muro.

Che sia di buone parole il cammino

e vinceremo contro l’assassino".