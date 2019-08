Olbia: inaugurata la ruota panoramica

Olbia, 01 agosto 2019 – Ieri sera, mentre il Consiglio comunale dibatteva su necrologi e debiti fuori bilancio, è stata inaugurata la tanto sospirata ruota panoramica “La Maestosa”.

Ci sono voluti mesi per ottenere questo risultato. In gara, infatti, vi erano due ditte con due proposte differenti: alla fine a spuntarla è stata la ditta toscana Lupetti, che aveva già ottenuto a marzo il patrocinio del Comune di Olbia. Sconfitta la ditta olbiese Moino, che aveva proposto “La Smeralda”.

La ruota panoramica “Maestosa” rimarrà a Olbia fino alla fine dell’estate: è alta 36 metri, ha cabine chiuse e l’accesso per persone con disabilità, nonché 80.000 punti luce a Led.

L’attrazione, che svetta sul lungomare, si trova accanto al Museo Archeologico. Per installarla non è stato necessario abbattere gli alberi superstiti degli ex Giardinetti.