Olbia, il Challenger apre alle scuole tennis sarde

Saturday, 26 September 2026
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Olbia. Le scuole tennis della Sardegna potranno assistere gratuitamente agli incontri dell’Olbia Challenger lunedì 12 e martedì 13 ottobre, sui campi del Tennis Club Terranova. FITP Sardegna ha annunciato l’iniziativa, nell’ambito del torneo in programma a Olbia dall’11 al 18 ottobre.
Bambini e ragazzi iscritti alle scuole tennis, accompagnati dai maestri, potranno seguire per l’intera giornata le partite previste e avranno la possibilità di incontrare un giocatore del torneo, ascoltarne la testimonianza e rivolgergli domande. Ogni gruppo dovrà essere composto da almeno otto giovani partecipanti; per ciascun gruppo entreranno gratuitamente anche due maestri o accompagnatori adulti.
Le scuole interessate devono inviare la richiesta a [email protected] entro mercoledì 7 ottobre, indicando numero e nomi dei ragazzi, accompagnatori e giornata scelta. Le adesioni saranno confermate in ordine di arrivo e in base alle disponibilità. Per il quadro del torneo è possibile leggere l’Olbia Challenger con quattro Top 100.
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