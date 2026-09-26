Saturday, 26 September 2026

Informazione dal 1999

PoliticaCronacaNecrologiSportEconomiaCulturaAnnunciGeneraleOlbiachefu

Sport, Tennis

Olbia, il Challenger apre alle scuole tennis sarde

Due giornate gratuite al Tennis Club Terranova per bambini e ragazzi iscritti alle scuole tennis

Olbia, il Challenger apre alle scuole tennis sarde
Olbia, il Challenger apre alle scuole tennis sarde
Olbia.it

Pubblicato il 26 September 2026 alle 07:00

condividi articolo:

Olbia. Le scuole tennis della Sardegna potranno assistere gratuitamente agli incontri dell’Olbia Challenger lunedì 12 e martedì 13 ottobre, sui campi del Tennis Club Terranova. FITP Sardegna ha annunciato l’iniziativa, nell’ambito del torneo in programma a Olbia dall’11 al 18 ottobre.

Bambini e ragazzi iscritti alle scuole tennis, accompagnati dai maestri, potranno seguire per l’intera giornata le partite previste e avranno la possibilità di incontrare un giocatore del torneo, ascoltarne la testimonianza e rivolgergli domande. Ogni gruppo dovrà essere composto da almeno otto giovani partecipanti; per ciascun gruppo entreranno gratuitamente anche due maestri o accompagnatori adulti.

Le scuole interessate devono inviare la richiesta a [email protected] entro mercoledì 7 ottobre, indicando numero e nomi dei ragazzi, accompagnatori e giornata scelta. Le adesioni saranno confermate in ordine di arrivo e in base alle disponibilità. Per il quadro del torneo è possibile leggere l’Olbia Challenger con quattro Top 100.

Geolocalizzazione

Economia

Berchidda, il Comune apre i contributi per la prima casa

Il Comune di Berchidda ha pubblicato il nuovo avviso per contributi a fondo perduto destinati all’acquisto e al recupero delle prime case.

Cronaca

Cala Moresca, il set mette a nudo il vero problema: la star del cinema va protetta dagli incivili

Golfo Aranci. Cala Moresca è intatta nella sua bellezza selvaggia. Il mare, la spiaggia, il promontorio: è sempre lei, una delle cartoline più amate e conosciute della Gallura. Dopo il film La Sirenetta, prodotto dalla Walt Disne...

Politica

Olbia, il Consiglio approva il tetto di 13 metri in due zone

Il Consiglio comunale di Olbia ha approvato un limite di 13 metri e quattro piani per gli edifici in due zone centrali della città.

Annunci

La Maddalena, raccolta Plastic Free domenica 27 settembre

Domenica 27 settembre raccolta rifiuti con Plastic Free a La Maddalena: ritrovo alle ore 9:45 in via Amendola.

Rombi di Harley a San Teodoro: il Gaddhura Kustom Day apre l'autunno

San Teodoro. Un richiamo inconfondibile di ferro, passione e libertà sta per accendere il fine settimana della costa gallurese. Domenica 27 settembre San Teodoro si prepara ad accogliere il rimbombo iconico dei motori per il Gaddhura Kustom ...

Bianca

Olbia, divieto di parcheggio ignorato in via Fiume: i residenti chiedono la revoca dell’ordinanza

Olbia. È cominciata il 5 agosto 2026, con l’ordinanza numero 449 del Comune di Olbia, la vicenda che da quasi due mesi contrappone i residenti di via Fiume d’Italia al provvedimento che ha introdotto il divieto di sosta e parc...

Geolocalizzazione