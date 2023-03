Olbia: gli studenti del Gramsci in Corsica per uno scambio didattico-culturale

Olbia. Uno scambio didattico-culturale che ha visto protagonisti gli studenti e i docenti di due isole: la Sardegna e la Corsica. Venerdì 17 marzo, nell’ambito del Progetto Mare nostrum, patrocinato dal Comune di Olbia, gli studenti e le studentesse della classe 4L Esabac del Liceo "A. Gramsci" di Olbia, accompagnati dalle docenti Monica Campesi e Antonella Gelsomino, hanno visitato le Lycée G. Clemenceau di Sartène.

Una giornata di lezione speciale di lingua corsa per gli italiani e italiana per i corsi, voluta e sostenuta dalla dirigente Salvatrice Enrica Scuderi. Uno scambio culturale interessante e coinvolgente alla scoperta delle reciproche specificità. Per gli studenti del Gramsci si è trattato di vedere e fare esperienza di ciò che in precedenza era stato studiato sui libri di testo: panorami mozzafiato, canti polifonici e la "cantine". "Sperando di poter presto ricambiare l'ospitalità e riuscire a creare un progetto di lunga durata con la nostra isola gemella, - dicono docenti e studenti - ringraziamo il dirigente e i colleghi corsi per la squisita ospitalità".