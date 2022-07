Olbia: furti in Zona Baratta

Olbia. Attenzione in Zona Baratta, in particolare nell'area di via Lazio, via Trentino e via Basilicata. Una persona al momento non identificata ha compiuto almeno due furti.

In particolare, il soggetto si è concentrato nell'aprire due auto ed è stato immortalato da alcune telecamere poste nella zona. I filmati sono stati acquisiti dalle forze dell'ordine. Indagini in corso.