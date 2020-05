Olbia, dopo tavolini ecco ombrelloni: una fila in più per concessione

Olbia, 19 maggio 2020 – Dopo i 4 tavolini davanti ai bar/ristoranti/gelaterie nelle vie dove oggi non è concesso, ecco la nuova soluzione made by Nizzi per le concessioni balneari: una fila in più di ombrelloni, sul retro della concessione.

Questo è ciò a cui starebbe lavorando il Comune di Olbia in accordo con un’associazione, Mari di Terranoa, già protagonista di altri programmi a carattere benefico e solidale nel territorio olbiese e gallurese. Nessun contatto, a quanto parrebbe, con il sindacato Federbalneari che preme per il rinnovo delle concessioni ed è fortemente critico proprio sulle scelte del sindaco Settimo Nizzi.

Perché una fila in più? Per cercare di recuperare i clienti che inevitabilmente si andranno a perdere con l’applicazione delle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni e già inserite nell’ultimo Dpcm e nell’ordinanza Solinas: spazio tra le persone di almeno un metro, spazio tra le attrezzature (i.e. lettini) di un metro e mezzo, 10 metri quadri per ogni ombrellone, igienizzazione, disinfettanti per le mani distribuiti in tutta la concessione, regole bene esposte.

La fila in più, chiaramente, è un’idea: bisognerà capire a livello regionale come ci si muoverà. Come riporta la Nuova, è una decisione che il Comune potrà prendere in accordo con la Regione Sardegna (che però preme anzitutto per il rinnovo delle concessioni).