Olbia, donna accusata di maltrattamenti sui figli dichiarata capace di intendere e volere

Olbia. Sarà processata la donna di 51 anni, residente a Olbia, accusata di maltrattamenti nei confronti dei figli minorenni.

La presidente del collegio giudicante del tribunale di Tempio, aveva disposto una perizia psichiatrica per valutare se l’imputata fosse capace di intendere e di volere al momento dei fatti contestati.

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, la perizia, condotta dal consulente tecnico del tribunale, ha stabilito che la donna fosse pienamente consapevole delle sue azioni e, quindi, idonea a sostenere il processo.

Sempre secondo La Nuova Sardegna, la donna sarebbe accusata di una serie di comportamenti gravi, avvenuti fino al 2019, che includerebbero minacce e atteggiamenti violenti nei confronti dei figli, uso di sostanze stupefacenti in loro presenza, lasciando incustoditi gli strumenti utilizzati per il consumo di droga e spostamenti notturni per acquistare stupefacenti, portando con sé i figli o lasciandoli da soli in casa.

Uno dei figli ha già testimoniato in incidente probatorio durante la fase preliminare delle indagini, contribuendo alla ricostruzione dei fatti.

Con la conferma della capacità di intendere e volere dell’imputata, il processo proseguirà con la prossima udienza fissata per il 28 maggio, quando verranno ascoltati cinque testimoni dell’accusa.

La donna dovrà ora rispondere alle accuse e dimostrare la propria posizione in aula.

L’inchiesta getta luce su una vicenda delicata di presunti maltrattamenti in ambito familiare, con un focus sulle condizioni di vita dei minori coinvolti.

Le testimonianze e le prove raccolte durante il dibattimento saranno decisive per stabilire la verità dei fatti.