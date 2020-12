Olbia, dipendenti senza stipendio da 3 mesi: vertenza Sittel in Regione

Olbia, 8 dicembre 2020 – La preoccupazione dei dipendenti Sittel, che non ricevono da tre mesi lo stipendio, approda in Regione. Dopo lo sciopero e l’iniziativa dei sindacati a livello nazionale, interviene anche il consigliere regionale Giuseppe Meloni (Pd). La vertenza coinvolge tutta la Sardegna, ma in particolare Olbia.

Meloni ha deciso di interrogare il presidente della Regione Christian Solinas su questo importante tema. “Premesso che la SITTEL spa, è una società che opera nel settore delle telecomunicazioni. Le attività principali spaziano dalle reti di trasporto a livello nazionale a quelle di accesso nelle città, dai sistemi di trasmissione su cavo in rame a quelli in fibra ottica e ponti radio, dai sistemi per videosorveglianza pubblici e privati ai cablaggi strutturati, dalla realizzazione di impianti per telefonia mobile alla copertura radioelettrica delle gallerie”, si legge nel documento.

“La società conta in Sardegna circa 35 lavoratori che, allo stato attuale, sono fortemente preoccupati per il loro futuro, in quanto non hanno ancora ricevuto le ultime tre mensilità e, ciononostante continuano giornalmente a svolgere nel modo migliore le proprie mansioni, anche anticipando spesso, di tasca propria, spese per strumenti di lavoro e per mezzi di trasporto senza alcuna certezza del loro effettivo ricupero; i lavoratori, che da lungo tempo lamentano i disagi di un’organizzazione carente, con continue chiusure di sedi e periodi di cassa integrazione, si sono recentemente riuniti in assemblea e hanno proclamato uno sciopero a livello nazionale, chiedendo la convocazione di un tavolo di crisi presso il Ministero del lavoro; hanno inoltre chiesto un incontro alle aziende Tim ed Open Fiber, le cui attività, affidate in appalto a Sittel spa, rappresentano oltre il 90% del fatturato complessivo dell’azienda; i lavoratori temono che le evidenti difficoltà economiche dell’azienda inducano i suoi principali committenti a recedere dai contratti ed affidare ad altri soggetti, economicamente più solidi, le relative commesse e ciò senza che venga presa in considerazione la loro situazione”, continua l’interrogazione.

La situazione è molto delicata sia dal punto di vista sociale che economico: il settore telecomunicazioni è fondamentale e rivestirà un ruolo cruciare nel post-Covid perché possono accorciare le distanze e rendere competitive aziende che altrimenti non lo potrebbero essere. “Il disagio sociale che questa situazione sta generando, in particolare in Sardegna dove, come è noto, le opportunità di lavoro scarseggiano, non può essere sottovalutato”, sottolinea Meloni.

Meloni e i suoi colleghi chiedono di interrogare Solinas e l’assessore al Lavoro: