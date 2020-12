Olbia, concessioni: Comune nega estensione, riparte guerra Balneari-Nizzi

Olbia, 8 dicembre 2020 – Con una lettera, anche questa volta al ridosso del Natale, il Comune di Olbia avrebbe negato l’estensione a diversi balneari olbiesi nonostante l’emanazione di una specifica delibera della Regione Sardegna e diverse sentenze del Tar a favore di tale estensione o, per meglio dire, dell’applicazione della legge italiana. A dare la notizia è Claudio Maurelli, segretario generale della Federbalenari Sardegna, ormai da tempo in rotta di collisione con il sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

In una diretta lunga circa 36 minuti, il segretario Maurelli ha spiegato cosa sarebbe successo con il Comune olbiese, mettendo in guardia il sindaco Nizzi. “Ma tutti i Comuni che si schierano dalla parte delle famiglie e non dell’Europa cosa sono? Sono tutti stupidi? I dirigenti con cui ho parlato oggi sono dei cretini? – domanda Maurelli riferendosi a quegli enti che stanno estendendo le concessioni demaniali – Non voglio degenerare, però di fronte a questa inettitudine non posso che muovermi. Anche oggi mi trovo a parlare di Olbia, anche se non vorrei”.

Maurelli ripercorre tutta la storia delle concessioni balneari a partire dal 2019, quando lo scontro tra concessionari e Comune diventa sempre più acceso, e arriva a ieri: quando a Federbalneari arrivano 38 documenti di diniego. “Vuole essere proprio un caso nazionale – ha detto Federbalneari rivolgendosi a Nizzi -, innanzitutto diventerà un caso regionale. Diversi dirigenti comunali mi hanno già chiamato e stanno salvando le famiglie e le coste della sua Regione. Ora andremo a leggere questa letterina scritta dai dirigenti. Questa letterina, ne prendo una e ne sono arrivate 38, recita chiaramente si comunica che questa amministrazione non può procedere con questa richiesta“.

Nel documento che legge Maurelli si fa riferimento alle pertinenze amovibili e il segretario commenta: “Ma che c’entra? Già qui mi vien da dire caro sindaco di campagna probabilmente c’è qualcosa che non sta andando in quello che si sta scrivendo o qualcuno che sta scrivendo questa cosa qui sta pensando ad altro”.

Maurelli prosegue nell’analisi del documento e trova altri presunti problemi sull’autocertificazione e sulle sentenze del Tar citate (di cui 2 ribaltate).

“Noi faremo le osservazioni entro dieci giorni, ma non le facciamo farei ai concessionari, ma le facciamo fare al nostro staff di legali. Caro sindaco di campagna, la prima letterina gliela faccio mandare io. Le mandiamo una bella lettera di buon Natale e di buon commissariamento, perché credo che questo sia il momento giusto”.