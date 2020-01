Olbia: con il Labint un mondo di fiabe per l’integrazione

Olbia, 25 gennaio 2020 – Nuovo interessante progetto targato Labint, l’associazione culturale olbiese guidata da Tonino Cau da anni impegnata in prima linea con progetti di carattere sociale.

Stasera e domani il Labint ha preparato per la Citta di Olbia “Raccontiamoci una fiaba: conoscersi attraverso i mondi immaginari”, un progetto sull’identità condivisa tra immigrati e galluresi.

Come? Confrontandosi con il mondo delle fiabe attraverso la splendida realtà di una pièce teatrale.

Non c’è realtà fantastica che la scena teatrale non trasformi in realtà concreta, viva e operante in mezzo alla nostra vita quotidiana tra i vicini di casa e, allo stesso tempo, con uno sguardo lungo a posarsi sulle realtà dei cinque continenti e dell’universo intero.