Olbia: arriva Sea Shepherd contro i rifiuti sulle spiagge

Olbia, 5 settembre 2020 – Ancora una volta il mare e le sue spiagge, invocano aiuto.

Dalla pagina ufficiale di Sea Shepherd veniamo a conoscenza di un nuovo appuntamento nelle vicinaze di Olbia. Il prossimo sabato 12 settembre Sea Shepherd sarà ospite di Buenaondasurf presso la spiaggia de La Marinella per una giornata tutta dedicata alla pulizia spiaggia.L’evento è aperto anche ai bambini!

Il programma della giornata ambientalista si svolgerà:

Ore 6:30 Ritrovo presso la scuola di windsurf Buenaonda (promotore dell’evento) nel Golfo di Marinella

Ore 07:00 Concerto di piano con esposizione mostra fotografica Sea Shepherd e foto attività di pulizia di Buenaonda

Ore 09:00 Pulizia spiaggia e zona circostante

Ore 13:00 Pranzo tutti insieme, musica dal vivo e mostra fotografica.

I volontari saranno a disposizione per dare informazioni sulle attività e le iniziative di Sea Shepherd e di Buenaonda Surf.

Sarà necessario per tutti i partecipanti, munirsi di: un paio di guanti per la raccolta, una borraccia con acqua, e ovviamente di una mascherina.

Ricordiamo, inoltre, che per partecipare sarà necessario rispettare le disposizioni di sicurezza vigenti per l’emergenza Covid-19 (distanziamento e mascherina)

Info:

[email protected]

[email protected]

tel: 335 820 6172

www.facebook.com/Buenaondasurf-284318518254683/

Sea Shepherd è un’organizzazione fondata nel 1977 dal Capitano Paul Watson, Sea Shepherd ed è considerata da tempo la più attiva e agguerrita organizzazione che si batte per la tutela degli oceani e della fauna marina. Sea Shepherd possiede una flotta di ben dodici navi con a bordo equipaggi di volontari che accorrono da tutto il mondo pronti a rischiare la propria vita per la causa ambientalista. Sea Shepherd non protesta, ma opera un’azione diretta investigando e documentando senza scrupoli, le attività illegali ai danni del mondo marino. Tutte le informazioni e l’avvincente attività di quest’associazione la ritroviamo sulle pagine ufficiali www.seashepherd.it e www.facebook.com/seashepherditalia

Il mare lancia ancora una volta un richiamo d’auto, e siamo certi che al Golfo della Marinella insieme a Sea Shepherd, saremo in tanti a raccoglierlo!