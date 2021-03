Olbia, 20 prof non vogliono AstraZeneca: no dei medici, rifiutano vaccinazione

Cronaca

Covid-19, positivo con obbligo di quarantena ma circola in auto: denunciato

Bono. Era risultato positivo al Covid-19, ma anzichè stare in quarantena, come per legge, sarebbe stato fermato dai carabinieri mentre circolava in auto per le strade di Bono, paese in zona rossa per la seconda volta nel giro di poco tempo.&nb...