Nord Sardegna, assembramento in piazza: 5 sanzioni

Uri. Nel sassarese - nella giornata di ieri - durante i quotidiani controlli delle forze dell'ordine nel rispetto delle norme anti-Covid, sono state sanzionate cinque persone per violazione delle stesse.

Infatti, quanto si legge nella nota dei carabinieri: "un gruppo di amici stazionava in fondo ad una via del paese con le birre in mano, parlando tranquillamente e senza mascherine".