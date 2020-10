Non vuole mettere la mascherina: anziano prende a “ombrellate” autista bus

Sassari, 31 ottobre 2020 – Rifiuta di mettere la mascherina e prende a colpi d’ombrello l’autista dell’autobus: ecco la ricostruzione di quanto sarebbe avvenuto lo scorso 7 ottobre in un bus dell’Atp di Sassari.

“Lo scorso 7 ottobre, un autista dell’a.t.p. Di sassari è stato colpito al volto con un ombrello da un anziano passeggero, redarguito per non aver indossato correttamente la mascherina, riportando lesioni giudicate guaribili con 5 gg di cure”, spiegano i Carabinieri. Ieri, al termine delle indagini avviate immediatamente, i Carabinieri della stazione di Sassari hanno denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria, un pensionato sassarese di 75 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Non è la prima aggressione di questo tipo verificatesi in Sardegna.