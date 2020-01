Mucca incinta cade in dirupo: salvata con elicottero

Bonorva, 03 gennaio 2020 – Nuovo intervento degli operatori specializzati dei Vigili del Fuoco del Nord Sardegna.

Intorno alle 11.30 la Sala operativa ha ricevuto una richiesta di intervento nelle campagne di Bonorva, precisamente in località Santa Lucia: un animale era in grave pericolo.

Inviati sul posto la squadra operativa 1A dalla Sede Centrale e il nucleo Elicotteristi con il Drago 61.

Una mucca incinta è caduta in un dirupo di circa 10 metri: serviva un intervento specializzato.

Sul posto squadra dei Vigili del fuoco ha messo in sicurezza il sito e l’animale imbragandolo: con l’ausilio del Drago 61 è stato trasportato in luogo sicuro e dato in consegna al Veterinario che le ha prestato le prime cure.